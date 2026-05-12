۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

پیشرفت ۹۰ درصدی بزرگ‌ترین پروژه درمانی هلال‌احمر در استان سمنان

سمنان- فرماندار سمنان از آمادگی مجموعه درمانی هلال‌احمر با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای بهره‌برداری در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح استراتژیک با اعتباری بالغ بر ۱۴۷ میلیارد تومان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب سه شنبه در بازدید از هلال احمر سمنان به مناسبت هفته هلال احمر و صلیب سرخ از پروژه در حال ساخت مجموعه درمانی هلال احمر سمنان خبر داد و افزود: این طرح اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح طی هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسد، ادامه داد: با افتتاح این مجموعه به زیر ساخت های درمان شهرستان افزوده و شهروندان از خدمتی تازه برخوردار می شوند.

فرماندار سمنان راه اندازی این مجموعه را نیاز مهم شهرستان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به ظرفیت و هزینه کرد این مجموعه خدمات مطلوب تری برای به بیماران خاص و صعب العلاج ارائه‌ خواهد داد.

صمیمیان با اشاره به اینکه این پروژه درمانی شامل داروخانه، دیالیز و آزمایشگاه است، ادامه داد: برای تجهیز این بخش ها ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: برای این پروژه اعتباری حدود ۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با هدف توسعه خدمات درمانی و زیرساخت سلامت مراحل پایانی خود را طی می کند.

فرماندار سمنان از خدمات و زحمات مجموعه کارکنان هلال احمر شامل عوامل امدادی، خدمات اجتماعی و فعالیت داوطلبان تقدیر کرد و ادامه داد: این سطح خدمات می بایست در بین مردم بیشتر تبیین و معرفی شود.

صمیمیان با اشاره به نقش مؤثر هلال احمر در مواقع بحرانی، حوادث و عملیات امدادی، تاکید کرد: این اقدامات ارزشمند و خدمات تخصصی هلال احمر نیازمند اطلاع رسانی گسترده است.

کد مطلب 6828082

