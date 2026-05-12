به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب سه شنبه در بازدید از هلال احمر سمنان به مناسبت هفته هلال احمر و صلیب سرخ از پروژه در حال ساخت مجموعه درمانی هلال احمر سمنان خبر داد و افزود: این طرح اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح طی هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسد، ادامه داد: با افتتاح این مجموعه به زیر ساخت های درمان شهرستان افزوده و شهروندان از خدمتی تازه برخوردار می شوند.

فرماندار سمنان راه اندازی این مجموعه را نیاز مهم شهرستان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به ظرفیت و هزینه کرد این مجموعه خدمات مطلوب تری برای به بیماران خاص و صعب العلاج ارائه‌ خواهد داد.

صمیمیان با اشاره به اینکه این پروژه درمانی شامل داروخانه، دیالیز و آزمایشگاه است، ادامه داد: برای تجهیز این بخش ها ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: برای این پروژه اعتباری حدود ۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با هدف توسعه خدمات درمانی و زیرساخت سلامت مراحل پایانی خود را طی می کند.

فرماندار سمنان از خدمات و زحمات مجموعه کارکنان هلال احمر شامل عوامل امدادی، خدمات اجتماعی و فعالیت داوطلبان تقدیر کرد و ادامه داد: این سطح خدمات می بایست در بین مردم بیشتر تبیین و معرفی شود.

صمیمیان با اشاره به نقش مؤثر هلال احمر در مواقع بحرانی، حوادث و عملیات امدادی، تاکید کرد: این اقدامات ارزشمند و خدمات تخصصی هلال احمر نیازمند اطلاع رسانی گسترده است.