به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر با معلمان برتر و داوطلبان مدرسه هلال برگزار شد.
کولیوند در این نشست با اشاره به تجربه راهاندازی مدرسه مجازی هلال گفت: روزی نشسته بودیم و درباره این صحبت میکردیم که چگونه میتوان در زمان آتشبس، صلح و شرایط مختلف از خدمات داوطلبان بهره گرفت. ایده مدرسه مجازی هلال احمر ایجاد شد که توانست اضطرابهای زیادی را برطرف کرده و تابآوری خوبی به وجود آورد.
وی افزود: همراه با همکاران، پذیرفتیم که در شرایط کنونی، همه دانشآموزان حتی آنهایی که امکانات بیشتری دارند، به تقویت دانش و یادگیری نیازمندند. از هر کسی که دانشی بیاموزیم، تا آخر عمر مدیون او هستیم.
رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد:فعالیت در حوزه متوسطه دوم شروع شد، اما به برکت این کار ارزشمند، داوطلبان از پایه دوم دبستان نیز اضافه شدند و روزبهروز تعدادشان افزایش یافت. من ده محور ارزشمند را در این طرح مشاهده میکنم.
کولیوند در ادامه با تأکید بر ارزشهای آموزشی این طرح افزود:هیچ ریال هزینهای برای این کار صرف نشده، اما ارزش آن بسیار بالاست. افرادی که درس میدهند، انسانهای با تجربه، قابل، ارزشمند و با روحیه گذشت هستند. اگر دوست داشته باشید، چند فیلم به شما نشان میدهم که چگونه جانها نجات پیدا کرده است. وقتی دانشآموز قوی تربیت کنیم، او فردا دانشمند، مهندس، پزشک، معلم، المپیادی یا یک انسان بسیار خوب و با تجربه خواهد شد.
وی با درخواست از معلمان برای دقت در کارشان گفت: خواهش میکنم خیلی دقیق کار کنیم. وقتی بنیه علمی دانشآموزان تقویت شود، پایهشان قوی میشود و برای آزمونها، مسابقهها و حتی شرایط جنگ و مشکلات اجتماعی آمادگی پیدا میکنند. نباید بچههایمان از نظر تحصیلات عقب بمانند. این هم به نظر من یک جهاد است؛ جهاد بسیار ارزشمند.
کولیوند، چهارمین محور این طرح را ترویج فرهنگ داوطلبی و دوستی برشمرد و تصریح کرد: داوطلبی فقط این نیست که کالا یا پول بدهد. ارزش اینکه شما کسی را قوی کنید، مادامالعمر مثل نجات جان است. این مشارکت، روحیه خدمترسانی است. فردی که ساعتی ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان میتوانسته درآمد داشته باشد، دست میکشد و برای ۱۰ هزار، ۱۵ هزار، بیش از ۲۰ هزار نفر کار میکند. این کار روزبهروز گسترش پیدا میکند؛ هم برای روز قیامت ارزش دارد، هم برای امروز بسیار ارزشمند است.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود: افزایش انگیزه و امید در دانشآموزان، انگیزهای بسیار بالا ایجاد میکند. بهترین معلم، معلم رایگان است. من وقت میگذارم. این کار فقط برای افرادی نیست که دسترسی دارند.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، در جمع معلمان و داوطلبان مدرسه هلال، با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی گفت: رهبر معظم انقلاب همیشه بر درس خواندن و علمآموزی تأکید داشتند. من از جامعه فرهنگی کشور تشکر میکنم. جمعیت هلال احمر یک سازمان دولتی نیست، اما نقش اجتماعی آن بسیار مهم است. برای ما ارزشمند است که یک شهروند روستایی بتواند به آخرین دانش، تجربه و آموزشی که در سطح کشور ارائه میشود، دسترسی پیدا کند.
کولیوند افزود: از مسئولان میخواهیم همکاری کنند تا بتوانیم با هم به مردم عزیز کمک کنیم. بازخوردی که تا الان در همین مدت کوتاه دریافت کردهام، دعا و تشکر والدین و ارتباط مستقیم خانوادهها با جمعیت است. به زودی نمودارهای تأثیر این کار را در قالب جدول ارائه خواهم داد تا ببینید چقدر اثرگذار بوده است.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به آموزشهای همگانی گفت: مقام معظم رهبری دستور دادهاند که آموزشهای کمکهای اولیه و نجات را در میادین برای مردم آغاز کنیم. در بحث امدادرسانی، کمترین آسیب و خسارت را داریم و انسانهای قدرتمند و بهتری در جامعه پرورش یافتهاند. امروز دست هم را میگیریم؛ فردا فردی قویتر، باسوادتر، شجاعتر و فداکارتر میآید و این مسیر را ادامه میدهد. این بسیار ارزشمند است. خواهش میکنم این کار را بیشتر کنید؛ مثل یک خدمت جمعی باشد.
کولیوند در پاسخ به سؤالی درباره دانشآموزان مناطق محروم که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند، گفت: متأسفانه بسیاری از دانشآموزان مناطق محروم از خدمات آموزشی باکیفیت بیبهرهاند. برای آنها امکاناتی در فضای نرمافزاری داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین با وزیر آموزش و پرورش صحبتهایی انجام شده تا بتوانیم در بستر «شاد» نیز این امکان را فراهم کنیم تا کار در سال آینده وارد مرحله گستردهتری شود.
