رضایی: تجاوز جدید به ایران باعث شرمساری بیشتر ترامپ خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المسیره تأکید کرد که هرگونه تجاوزی علیه ایران با پاسخی قوی‌تر مواجه خواهد شد.

«ابراهیم رضایی» در مصاحبه با المسیره گفت: هرگونه تجاوزی علیه کشورمان با پاسخی قوی‌تر مواجه خواهد شد و ما برای همه سناریوها آماده‌ایم.

وی افزود: آمریکایی‌ها یا باید تسلیم دیپلماسی و شرایط ما شوند یا تسلیم قدرت موشک‌های ما.

این مقام ارشد ایرانی هشدار داد: هرگونه تجاوز جدید به ایران فقط شرمساری بیشتری برای ترامپ به ارمغان خواهد آورد. تاریخ تنگه هرمز هرگز به حالت سابق خود باز نخواهد گشت و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را بدون رضایت ما باز کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ما در حال اجرای یک چارچوب قانونی جدید هستیم که توسط مجلس تصویب خواهد شد تا تنگه را مدیریت کند. تحت این چارچوب، کشتی‌های دشمن اجازه عبور از آن را نخواهند داشت.