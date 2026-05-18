به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی به مناسبت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی، پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ملتها و تجلیل از تلاشهای ارزشمند خدمتگزاران عرصه صیانت از میراث گرانسنگ نیاکان این سرزمین است.
استان لرستان با پیشینهای کهن، تمدنی ریشهدار و برخورداری از آثار، ابنیه و مواریث فرهنگی کمنظیر، یکی از خاستگاههای مهم تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی به شمار میرود و موزهها در این میان، روایتگران صادق شکوه، اصالت و حافظه تاریخی این دیار کهن هستند.
بیتردید، نام بلند قلعه تاریخی فلکالافلاک و استقرار دو موزه فاخر و ارزشمند باستانشناسی و مردمشناسی در این مجموعه سترگ، جلوهای روشن از ظرفیت عظیم فرهنگی لرستان در معرفی هویت تاریخی، آداب، سنتها و میراث مادی و معنوی این استان پرافتخار است؛ ظرفیتی که میتواند بیشازپیش در خدمت آگاهیبخشی، هویتسازی و توسعه گردشگری فرهنگی قرار گیرد.
در سالی که افتخار بزرگ ثبت جهانی دره خرمآباد در سال ۱۴۰۴، برگ زرینی بر دفتر افتخارات فرهنگی و تاریخی لرستان افزود، اهمیت حفاظت، معرفی و انتقال صحیح این مواریث ارزشمند به نسلهای آینده، دوچندان شده است. این موفقیت ارزشمند، نشاندهنده جایگاه ممتاز لرستان در سپهر میراث بشری و حاصل تلاشهای دلسوزانه مجموعه خادمان میراثفرهنگی، کارشناسان، پژوهشگران و همه دغدغهمندان این حوزه است.
درعینحال، نمیتوان از تلخی خسارات و آسیبهایی که در پی اقدامات مخرب در جنگ رمضان و تجاوزات ناشی از ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی به مجموعهها و زیرساختهای مرتبط با اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان وارد آمد، بهسادگی عبور کرد. این رخدادها بار دیگر اهمیت پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی بهعنوان بخشی از هویت ملی و انسانی را یادآور میسازد و مسئولیت ما را در حفاظت، مرمت و احیای این سرمایههای ارزشمند سنگینتر میکند.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی، از زحمات ارزنده مدیران، کارشناسان، پژوهشگران، مرمتگران، فعالان حوزه موزه، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم با همدلی، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از همه ظرفیتها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر میراثفرهنگی این سرزمین، تقویت جایگاه موزهها و معرفی شایستهتر گنجینههای بیبدیل لرستان در سطح ملی و جهانی باشیم.
از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همه خادمان فرهنگ و میراث این مرزوبوم را مسئلت دارم.
