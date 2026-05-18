تأمین اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل طرح توسعه باغات ایوان

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دیدار با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و تحقق این مطالبات صادر شد.

وی افزود: بر اساس این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی دستور تأمین ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح توسعه باغات حاشیه سد کنگیر را صادر کرد تا روند اجرای این طرح مهم در استان سرعت گیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین با درخواست اینجانب، مجوز لازم برای استفاده استاندار ایلام از حداقل ۲۰ درصد کالاهای اساسی ذخیره شده در استان شامل مرغ و گوشت منجمد، روغن، سویا، برنج و سایر اقلام صادر شد.

فلاحی تصریح کرد: در این دیدار همچنین بر تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح شبکه آبیاری مرزی تأکید شد و مقرر شد با توجه به اعتبارات استانی در نظر گرفته شده برای توسعه باغات، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ملی به این بخش اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان جهاد کشاورزی استان، مقرر شد برای جبران این موضوع، پرداخت حقوق و مزایای آنان از محل اعتبارات ملی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین از صدور مجوز به‌کارگیری ۷۰ نفر در حوزه خدمات عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: این اقدامات می‌تواند در بهبود خدمات‌رسانی به بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان استان مؤثر باشد.