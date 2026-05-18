به گزارش خبرنگار مهر، نشست ساماندهی و کنترل وضعیت حیوانات بلاصاحب عصر امروز دوشنبه با حضور دستگاه‌های متولی در حوزه قضایی شهرستان هویزه برگزار و این موضوع به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام علی عگیری در این نشست با اشاره به حمله یک سگ بلاصاحب به دختر بچه‌ای در این شهرستان و نگرانی شهروندان از تهدیدهای بهداشتی و آسیب‌های جسمانی ناشی از حضور این حیوانات در سطح شهر اظهار کرد: بر اساس بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد از وظایف شهرداری‌ها در محدوده شهرها است.

وی افزود: همچنین مطابق بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها، در روستاها این مسئولیت بر عهده دهیاری‌ها قرار دارد و در عین حال برخی دستگاه‌ها از جمله شبکه بهداشت و درمان، محیط زیست و دامپزشکی نیز بر اساس قانون در این زمینه وظایفی دارند.

دادستان عمومی و انقلاب هویزه با بیان اینکه مصوبات این جلسه تنظیم و برای اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ شده است، تصریح کرد: شهرداران و دهیاران باید در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و بلاصاحب در شهر و روستا اقدام کنند تا سلامت و امنیت شهروندان حفظ شود.

وی ادامه داد: با توجه به برخی بیماری‌های قابل انتقال میان حیوان و انسان و مخاطراتی که می‌تواند سلامت عمومی را تهدید کند، حضور آزاد سگ‌های بدون صاحب در خیابان‌ها قابل پذیرش نیست و لازم است اقدامات اصولی برای کنترل این وضعیت انجام شود.

عگیری همچنین از برگزاری نشست دیگری با حضور همه دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: هر یک از دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف قانونی خود همکاری لازم را داشته باشند و در صورت بروز ترک فعل از سوی مدیران، دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه بدون اغماض ورود و پیگیری قضایی خواهد کرد.