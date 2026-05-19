پرداخت ۱۶ هزار فقره تسهیلات ازدواج در لرستان

فاطمه ایرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌های استان، در سال گذشته ۱۶ هزار و ۹۲۸ فقره تسهیلات ازدواج در لرستان پرداخت شده است، اظهار داشت: همچنین در این بازه زمانی، ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره تسهیلات فرزندآوری در استان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: همچنین طی سال گذشته هفت هزار و ۱۴۳ فقره تسهیلات ودیعه مسکن در استان پرداخت شده است.

مدیرکل زنان و امور خانواده لرستان با بیان اینکه تعداد زیادی در صف دریافت تسهیلات ازدواج طی امسال هستند، افزود: امیدواریم با همکاری بانک‌ها زمینه پرداخت این تسهیلات در استان فراهم شود.

ایرانی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۳ «خانه وصال» در لرستان، گفت: این خانه‌های «وصال» مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج را به زوج‌ها ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره به زوجین در این خانه‌های «وصال» به‌صورت رایگان، عنوان کرد: شهرستان خرم‌آباد دوخانه «وصال» دارد.