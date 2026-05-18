همایش مهر ماندگار در هفتاد و نهمین شب تجمع داران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۸ اردیبهشتماه، روز ملی ازدواج و در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، پویش فرهنگی و اجتماعی (مهر ماندگار)امشب همزمان با سراسر کشور در شهرستان فریدن برگزار شد.
این پویش با هدف ترویج ازدواج آسان، حمایت از تشکیل خانواده و گسترش فرهنگ سادهزیستی در آغاز زندگی مشترک شکل گرفت و با استقبال زوجهای جوان و خانوادههای آنان همراه بود.
در این مراسم ۱۵ زوج جوان که در سال جاری عقد کردهاند به همراه یک عروس و داماد که مراسم عروسیشان نیز همان شب برگزار شده بود، حضور یافتند و با شرکت در رژه خودرویی آغاز زندگی مشترک خود را در کنار مردم جشن گرفتند.
حضور این زوجها در فضای عمومی شهر، جلوهای از شور جوانی، نشاط اجتماعی و بازگشت به الگوهای اصیل و معنوی ازدواج را به نمایش گذاشت.
الگویی که بر پایه محبت، مسئولیتپذیری و سادگی بنا شده است.
برگزاری اینگونه برنامهها، ضمن ایجاد فضای امید و همدلی در جامعه، میتواند نقش مؤثری در تقویت فرهنگ ازدواج آسان و کاهش نگاههای تجملگرایانه به این سنت الهی داشته باشد.
پویش (مهر ماندگار) در شهر داران، امشب تنها یک مراسم نمادین نبود، بلکه یادآور این حقیقت بود که شروع یک زندگی موفق، بیش از هر چیز به عشق، ایمان و همراهی نیاز دارد نه به تشریفات پرهزینه و دستوپاگیر.
