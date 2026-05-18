هشدار استاندار کردستان درباره آینده زریبار؛ خطر تکرار بحران ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زره‌تن لهونی در نشست بررسی وضعیت تالاب زریوار در مریوان، با اشاره به اهمیت ملی این دریاچه اظهار کرد: زریبار تنها متعلق به مردم مریوان و کردستان نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی و میراثی طبیعی برای همه ایرانیان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه زریبار یکی از کم‌نظیرترین دریاچه‌های غرب کشور است، افزود: تنوع زیستی، اکوسیستم ارزشمند و ظرفیت‌های گردشگری این تالاب، ضرورت حفاظت از آن را دوچندان کرده است.

استاندار کردستان رسوب‌گذاری را از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی زریبار عنوان کرد و گفت: لازم است این مسئله به‌صورت علمی و تخصصی در سطح ملی بررسی شود تا راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از تشدید مشکلات تالاب ارائه شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست، ادامه داد: انتظار داریم سازمان حفاظت محیط زیست با تشکیل کارگروه یا کمیته تخصصی، موضوع احیای زریبار را به‌صورت ویژه پیگیری کند.

وی هشدار داد: اگر امروز برای حفظ این دریاچه اقدام نکنیم، در آینده با بحرانی مشابه دریاچه ارومیه مواجه خواهیم شد و ناچار می‌شویم برای احیای آن، سازوکارهای ملی تعریف کنیم.

استاندار کردستان همچنین بر توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست در منطقه تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی زریبار می‌تواند ضمن حفاظت از محیط زیست، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

در ادامه این نشست، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از روند اجرای طرح دیوار حائل و سد رسوب‌گیر در حاشیه دریاچه زریبار بازدید کردند.

در این بازدید بر تسریع اجرای پروژه‌های حفاظتی، جلوگیری از ورود رسوبات به دریاچه و صیانت از اکوسیستم تالاب زریبار تأکید شد.