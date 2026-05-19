  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

تجدید میثاق معاون رئیس‌جمهور با شهدای محیط‌بان کردستان

تجدید میثاق معاون رئیس‌جمهور با شهدای محیط‌بان کردستان

سنندج- معاون رئیس جمهور در سفر به کردستان با حضور در گلزار شهدای سنندج و دیدار با خانواده یکی از شهدای این استان، بر لزوم پاسداشت مقام شهدا و استمرار حمایت از خانواده‌های آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، صبح سه شنبه در دومین روز از سفر کاری خود به استان کردستان با حضور در گلزار شهدای سنندج، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و مقام شامخ شهدا تجدید میثاق کرد.

وی در این آیین معنوی با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، بر مزار شماری از شهدای محیط‌بان این استان حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

تجدید میثاق معاون رئیس‌جمهور با شهدای محیط‌بان کردستان

در این مراسم، بر مزار شهدای محیط‌بان «معمر مرغوبی»، «محمود احمدنژاد»، «کمال حسین‌پناهی»، «مسعود علیخانی» و همچنین «شهید محمد تاب» از شهدای مریوانی، ادای احترام شد.

این شهدا که در سال ۱۳۸۹ و در جریان انجام مأموریت‌های حفاظتی و مقابله با شکارچیان و متخلفان زیست‌محیطی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، از جمله نیروهایی بودند که در مسیر صیانت از منابع طبیعی و عرصه‌های زیستی کشور جان خود را فدا کردند.

ایثار این محیط‌بانان، نمادی از تعهد و ازخودگذشتگی در حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌رود؛ مسیری که به گفته مسئولان، همچنان باید با حمایت و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی ادامه یابد.

تجدید میثاق معاون رئیس‌جمهور با شهدای محیط‌بان کردستان

در بخش دیگری از این سفر، معاون رئیس‌جمهور به نمایندگی از رئیس‌جمهور با خانواده شهید «بهرام قصری» از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

شهید بهرام قصری در واقعه تروریستی بمباران شهر سنندج در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ توسط ایادی استکبار جهانی به شهادت رسید و نام او در زمره شهدای این خطه ثبت شد.

معاون رئیس‌جمهور در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده این شهید، فرهنگ ایثار و شهادت را از ارکان مهم اقتدار ملی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به خانواده‌های معظم شهدا و رفع مشکلات آنان به عنوان یک وظیفه ملی تأکید کرد.

کد مطلب 6834579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها