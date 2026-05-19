به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، صبح سه شنبه در دومین روز از سفر کاری خود به استان کردستان با حضور در گلزار شهدای سنندج، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و مقام شامخ شهدا تجدید میثاق کرد.

وی در این آیین معنوی با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، بر مزار شماری از شهدای محیط‌بان این استان حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

در این مراسم، بر مزار شهدای محیط‌بان «معمر مرغوبی»، «محمود احمدنژاد»، «کمال حسین‌پناهی»، «مسعود علیخانی» و همچنین «شهید محمد تاب» از شهدای مریوانی، ادای احترام شد.

این شهدا که در سال ۱۳۸۹ و در جریان انجام مأموریت‌های حفاظتی و مقابله با شکارچیان و متخلفان زیست‌محیطی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، از جمله نیروهایی بودند که در مسیر صیانت از منابع طبیعی و عرصه‌های زیستی کشور جان خود را فدا کردند.

ایثار این محیط‌بانان، نمادی از تعهد و ازخودگذشتگی در حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌رود؛ مسیری که به گفته مسئولان، همچنان باید با حمایت و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی ادامه یابد.

در بخش دیگری از این سفر، معاون رئیس‌جمهور به نمایندگی از رئیس‌جمهور با خانواده شهید «بهرام قصری» از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

شهید بهرام قصری در واقعه تروریستی بمباران شهر سنندج در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ توسط ایادی استکبار جهانی به شهادت رسید و نام او در زمره شهدای این خطه ثبت شد.

معاون رئیس‌جمهور در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده این شهید، فرهنگ ایثار و شهادت را از ارکان مهم اقتدار ملی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به خانواده‌های معظم شهدا و رفع مشکلات آنان به عنوان یک وظیفه ملی تأکید کرد.