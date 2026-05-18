حمله مسلحانه به مرکز اسلامی در آمریکا؛ ۵نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه خبری «ان‌بی‌سی» اعلام کرد که پلیس شهر سان‌دیه‌گو در ایالت کالیفرنیا گزارش داد که در پی ورود یک فرد مسلح به یک مرکز اسلامی و ایجاد وضعیت فوق العاده، نیروهای امنیتی موفق شدند تهدید موجود را خنثی و برطرف کنند.

این شبکه به نقل از مقامات امنیتی آمریکایی مدعی شد که دو فرد که مظنون به تیراندازی در مرکز اسلامی سان‌دیه‌گو بودند، کشته شدند.

تاکنون ماهیت این افراد و انگیزه احتمالی آنها برای حمله به این مرکز منتشر نشده است.

شورای روابط آمریکایی اسلامی نیز در این باره اعلام کرد که یک فرد به ضرب گلوله در مرکز اسلامی در سان دیگو در کالیفرنیا کشته شده است.

شمار کشته های مرکز اسلامی ایالت کالیفرنیا به ۵ نفر رسید



فرمانده پلیس سان دیگو ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که ۵ نفر از جمله دو فرد مظنون به تیراندازی در مرکز اسلامی این شهر کشته شدند.

انگیزه حمله به مرکز اسلامی سان دیه گو آمریکا مشخص شد



پلیس سان ‌دیه گو اعلام کرد که حمله به مرکز اسلامی این شهر با انگیزه نفرت‌پراکنی صورت گرفته است.

به گفته پلیس، دو مظنون حمله به مرکز اسلامی ظاهراً خودکشی کردند.

پلیس همچنین اعلام کرد: دو عامل حمله به مرکز اسلامی به ترتیب ۱۷ و ۱۹ ساله بودند.