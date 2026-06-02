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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

جسد دانشمند هسته‌ای آمریکا پیدا شد

جسد دانشمند هسته‌ای آمریکا پیدا شد

جسد دانشمند هسته‌ای آمریکا پس از یک سال در نیومکزیکو پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که بقایای یافت شده در جنگل ملی نیومکزیکو به عنوان بقایای «ملیسا کاسیاس» (Melissa Casias)، کارمند آزمایشگاه ملی لوس آلاموس که سال گذشته ناپدید شد، شناسایی شده است.

پلیس ایالت نیومکزیکو اعلام کرد که این بقایا هفته گذشته توسط یک کوهنورد در منطقه مک گافی ریج جنگل ملی کارسون، کشف شده است.

پلیس ایالت مذکور اعلام کرد که یک اسلحه کمری در نزدیکی بقایای جسد پیدا شده است. کاسیاس ۵۳ ساله بود.

به گفته پلیس، دفتر پزشکی قانونی به انجام آزمایش‌ها برای تعیین علت و نحوه مرگ او ادامه خواهد داد.

خواهرزاده کاسیاس یعنی یاسمین مک‌ میلن، پیش از این به سی‌بی‌اس نیوز گفته بود که کاسیاس به عنوان دستیار اداری در آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس مشغول به کار بود. وی دومین فرد شاغل در این آزمایشگاه بود که سال گذشته، پس از ناپدید شدن آنتونی چاوز ۷۸ ساله در ماه مه، ناپدید شد.

مقامات مجری قانون به سی‌بی‌اس نیوز گفتند که هر ۲ نفر جزو گروهی متشکل از حداقل ۱۰ دانشمند و کارمند آزمایشگاه مفقود یا فوت شده هستند که در آزمایشگاه‌های حساس هسته‌ای یا فناوری فضایی کار می‌کردند.

اف‌بی‌آی در حال تحقیق در مورد ارتباطات احتمالی بین این پرونده‌ها است.

کد مطلب 6848261

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