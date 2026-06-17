۲ زخمی در تیراندازی مرد مسلح در بیمارستانی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه WPVI گزارش داد که پلیس حدود ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر (به وقت محلی) تماسی مبنی بر تیراندازی و زخمی شدن ۲ نفر در داخل بیمارستان دریافت کرد.
بر اساس این گزارش، یکی از قربانیان از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه بالاتنه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و هنوز وضعیت قربانیان مشخص نیست.
پس از این حادثه، مقامات بیمارستان را محاصره کرده و جستجوی گسترده ای را برای یافتن تیرانداز آغاز کردند.
طبق گزارشها، تصاویر ویدیویی نشان میدهد که کارکنان بیمارستان با دستان بالا رفته از ساختمان خارج میشوند.
در سالهای اخیر جنایت ها و خشونت های تیراندازی در آمریکا افزایش قابل توجه داشته است.
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