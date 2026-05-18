ملت ایران به دنبال حاکمیت اسلام ناب؛ خدا به ایران نصرت داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیروس حکمتی نیک شامگاه دوشنبه در جمع مردم ولایتمدار گرمسار در اجتماع اقتدار به میزبانی میدان امام (ره) اعلام‌کرد: مردم ایران اسلامی در پاسبانی از ایران اسلامی در مواجهه با رژیم جعلی صهیونیستی و استکبار جهانی و دشمنان حماسه ای جهانی آفریدند.

وی ضمن قدردانی از بصیرت ملت شریف ایران اسلامی افزود: مردم ایران در شب های اقتدار پشتیبانی شان از نظام اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان بیان کرد: یکی از سنت ها الهی که خداوند در قرآن بیان کرده، نصرت و امداد الهی است آنطور که خداوند در شرایط بحرانی و در هنگام‌مخمصه ها به کمک مومنان می شتابد.

حکمتی نیک با بیان اینکه این نصرت الهی البته معیارهایی دارد بیان کرد: شرط نصرت الهی ایمان به خداوند و اعتقاد به سنت های الهی است.

وی با بیان اینکه هر کس خداوند و دین خدا را یاری کند به او یاری می رسد تاکید کرد: سنت خداوند یاری اهل ایمان است مردمی که اراده کردند طرفدار عدالت و آزادی متکی بر خداوند یکتا باشند، یاری خدا را خواهند دید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه خداوند در جاهای مختلف ملت ایران اسلامی ایران اسلامی را یاری کردند زیرا مردم ما دین خدا را یاری کردند و به دنبال حاکمیت اسلام ناب محمدی(ص) بودند بیان داشت: ملت ایران به دنبال ارزش های بشری در جامعه اسلامی و احیای دین خدا بودند و به همین دلیل یاری خداوند در بزنگاه ها برایشان محقق شده است.

حکمتی نیک با بیان اینکه خداوند به استناد سنت های خودش ایرانیان را یاری کرده است بیان کرد: مصداق این‌حمایت اصل پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ است.

وی افزود: مردم ما به دنبال مبارزه با طاغوت زمان و کفر بودند تا ظالمان عالم را پائین بکشند و بجای آن ارزش های الهی و انسانی را محقق سازند و به همین دلیل یاری خداوند در سال ۵۷ به کمک شان آمد و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.