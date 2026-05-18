به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: با نظر این کمیسیون، برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری‌ها و توزیع بهینه کالاهای اساسی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت موجود و اقدامات خصمانه آمریکا افزود: در این نشست، بازتنظیم و بازآرایی شبکه لجستیک کشور، پایانه‌های مرزی و ظرفیت بنادر شمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صادق همچنین تأکید کرد که با هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای توزیع بهتر کالاهای اساسی در همه نقاط کشور دنبال خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز ، در حاشیه نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی گفت: کارنامه وزارت راه و شهرسازی در بازسازی زیرساخت‌ها و حمل کالاهای اساسی موفق بوده است.

محمد جواد عسکری با اشاره به شرایط جنگی و بحرانی افزود: بنادر و شبکه حمل‌ونقل کشور فعال به خدمات‌رسانی ادامه دادند و زنجیره تأمین کالا برای تولیدکنندگان، صنایع تبدیلی و مصرف‌کنندگان بدون وقفه حفظ شد.

عسکری همچنین ضمن قدردانی از مجاهدت رانندگان و کارکنان بنادر، تأکید کرد که در کنار نظارت مجلس، انصافاً وزارت راه و شهرسازی در مدیریت بحران و بازسازی ضربتی ریل‌ها و پل‌های آسیب‌دیده عملکرد قابل‌قبولی داشته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه بر ضرورت تقویت کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تخصیص اعتبارات ویژه برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و توسعه راه‌های روستایی برای تسهیل تردد بهره‌برداران بخش کشاورزی تاکید کرد.

وی گفت: تقویت حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی با هدف کاهش هزینه و زمان دسترسی تجار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به کالاها در چارچوب برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود.