به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، چهاردهمین نشست ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد مراکز لجستیک کشور، با حضور مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر و دبیر ستاد مراکز لجستیک کشور و رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سایر اعضای این ستاد برگزار شد.
استانداران و نمایندگان استانی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان و کردستان و نیز نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، مدیران ادارات کل راه و شهرسازی استانهای مربوطه، سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، بهصورت برخط در این جلسه حضور داشتند.
تبیین ظرفیتها و برنامههای توسعهای مراکز لجستیک مرزی
در ابتدای این نشست، ظرفیتهای موجود، برنامههای توسعهای و رویکرد اجرایی مراکز لجستیک مرزی بازرگان و جلفا با تأکید بر نقش بسیار مهم آنها در ترانزیت کالا و تبادل تجاری میان ایران و اوراسیا تبیین شد.
سپس بررسی و تصمیمگیری درباره انتخاب مکانهای پیشنهادی برای ایجاد مرکز لجستیک مرزی بازرگان در محدوده منطقه آزاد ماکو و مرکز لجستیک مرزی جلفا در محدوده منطقه آزاد ارس انجام شد و مطالعات مکانیابی پیشنهادی توسط سازمانهای مسئول این مراکز، شامل سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، ارائه شد.
در ادامه، مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیطزیست شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن تأکید بر هماهنگی کامل با ستاد مراکز لجستیک کشور در وزارت راه و شهرسازی، ابراز امیدواری کرد که تصویب مکانهای پیشنهادی برای مراکز لجستیک مرزی بازرگان و جلفا، فرصتهای لجستیکی کشور را ارتقا دهد و زمینههای سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم سازد.
با رأی اکثریت اعضای ستاد مراکز لجستیک کشور، مکانیابی پیشنهادی مراکز یادشده به تأیید و تصویب اعضا رسید و مقرر شد سازمانهای مسئول در این خصوص، فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در اراضی مشخصشده را با جدیت پیگیری و گزارش عملکرد فصلی خود را تهیه و به ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی ارسال کنند.
بررسی پارک لجستیک عمومی مبارکه
سپس دستور سوم با موضوع بررسی و تصویب مکان پیشنهادی برای پارک لجستیک عمومی مبارکه مورد بحث قرار گرفت و نماینده سازمان مسئول این مرکز، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحات مبسوطی درباره موقعیت این پارک لجستیک و نقش آن در پشتیبانی از صنایع مستقر در این منطقه ارائه کرد.
گفتنی است این مرکز بهعنوان یکی از پارکهای لجستیک تخصصی در کشور که با هدف پوشش فرصتهای لجستیکی صنعتی طراحی شده است، میتواند نقش پررنگی در تسهیل و تسریع فرایندهای صنعتی و خدمات ارزش افزوده، بهویژه در صنعت فولاد، ایفا کند.
در ادامه و پس از بحث و بررسی، فاز نخست این پارک لجستیک به تصویب اعضا رسید و مقرر شد سازمان مسئول، یعنی وزارت صمت، فرصتهای سرمایهگذاری برای ایجاد این مرکز لجستیک را به سرعت دنبال کند و گزارش سنوات فصلی آن را به دبیرخانه ستاد مراکز لجستیک ارائه دهد.
تعیین سازمانهای مسئول مراکز لجستیک مرند و سنندج
همچنین موضوع تعیین سازمانهای مسئول مراکز لجستیک «مرند» با رده عملکردی پارک لجستیک عمومی در استان آذربایجان شرقی و «سنندج» در رده عملکردی دهکده لجستیک در استان کردستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با استناد به موافقتهای استانهای مربوط و تأیید کمیسیون تخصصی ستاد مراکز لجستیک کشور، سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهعنوان سازمان مسئول مرکز لجستیک مرند و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بهعنوان سازمان مسئول مرکز لجستیک کردستان تصویب شدند.
تأکید وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت مراکز لجستیک
شایان ذکر است، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در این نشست، اهمیت پایانههای مرزی و مراکز لجستیک را با توجه به محاصره دریایی بنادر جنوبی، بیش از گذشته دانست و بر تسریع و تسهیل صدور مجوزهای لازم برای سرمایهگذاری در مراکز لجستیک تأکید کرد.
صادق درباره مرکز لجستیک سنندج اظهار کرد: این مرکز همواره یکی از مطالبات نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی بوده است که امروز با سازمان مسئول شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به مراکز لجستیک کشور، اضافه شد.
وی افزود: به محض اینکه شرایط از سوی استانداری کردستان فراهم شود، ضمن حضور میدانی کارشناسان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در محل، فرایند اداری و اجرایی به سرعت انجام میشود تا در مرحله بعد، پس از تعیین اراضی مشخص در محدوده حوزه نفوذ ایستگاه راهآهن سنندج، شاهد انتخاب سرمایهگذار باشیم.
نظر شما