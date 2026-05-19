بازآرایی شبکه لجستیک کشور برای توزیع کالاهای اساسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از هماهنگی کامل میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه حمل و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: با نظر کمیسیون کشاورزی مجلس، همکاری‌ها برای توزیع بهینه این کالاها در سراسر کشور تقویت و برنامه‌ریزی می‌شود.

وی افزود: با توجه به ارتباط کاری میان دستگاه‌ها و حمایت‌های کمیسیون کشاورزی از حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، به‌ویژه در زمینه حمل کالاهای اساسی، موضوعات مرتبط در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط موجود و اقدامات خصمانه آمریکا بیان کرد: در این نشست، چگونگی بازتنظیم و بازآرایی شبکه لجستیک کشور، پایانه‌های مرزی و همچنین ظرفیت بنادر شمالی بررسی شد.

وی با تأکید بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مقرر شد همکاری‌ها میان دستگاه‌های مرتبط برای توزیع هرچه بهتر کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور تعمیق یابد.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیم، اقدامات لازم برای توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور به بهترین شکل ممکن دنبال خواهد شد.