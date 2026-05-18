به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی شامگاه دوشنبه در مراسم جشن هلهله فرشته‌ها که با حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در برنامه‌های مذهبی و اجتماعی، آن هم در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها داغدار هستند، جلوه‌ای از حماسه و استقامت ملت ایران به شمار می‌رود.



وی افزود: برگزاری چنین اجتماعاتی نشان می‌دهد که ملت ایران با وجود فشارها، تهدیدها و دشمنی‌ها، همچنان مقتدرانه در صحنه حضور دارند و دشمنان باید بدانند این ملت در برابر زیاده‌خواهی‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: مردم ایران در طول سال‌های گذشته، چه در میدان عزاداری‌ها و چه در عرصه‌های حماسی و انقلابی، همواره پاسخ محکمی به دشمنان داده‌اند و بارها آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته‌اند.



وی با اشاره به تبعیت ملت ایران از ولایت فقیه تصریح کرد: تا زمانی که ولی‌امر مسلمین فرمان دهند، مردم در میدان خواهند ماند و با حضور در سنگرهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و انقلابی نقش‌آفرینی خواهند کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشن «هلهله فرشته‌ها» و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه ازدواج آسان اشاره کرد و گفت: این حرکت مردمی با هدف تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از تشکیل خانواده شکل گرفت و خوشبختانه با همراهی مردم و خیران، این مسیر در سال‌های گذشته تداوم یافته است.



وی افزود: امروز این برنامه به هجدهمین سال برگزاری خود رسیده و حضور گسترده مردم در مناسبت‌های مختلف، نشان‌دهنده اعتماد و همراهی اقشار مختلف با این حرکت فرهنگی و اجتماعی است.



استاد حوزه علمیه قم همچنین از همراهی فعالان فرهنگی، نیروهای مردمی و خادمان این برنامه قدردانی کرد و اظهار داشت: بسیاری از جوانان قم در عرصه‌های مختلف فرهنگی و جهادی پای کار بوده‌اند و ظرفیت عظیمی از نیروهای مؤمن و انقلابی در این شهر حضور دارند.



وی با اشاره به روحیه انقلابی جوانان قمی خاطرنشان کرد: جوانان قم همواره در میدان‌های مختلف پیشگام بوده‌اند و در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و انقلابی حضوری اثرگذار داشته‌اند؛ ظرفیتی که می‌تواند در آینده نیز منشأ خدمات گسترده باشد.



حجت‌الاسلام والمسلمین مومنی در پایان سخنان خود با تجلیل از مقام شهدا و یادآوری رشادت‌های آنان، بر ضرورت ادامه مسیر خدمت، همدلی و فعالیت‌های مردمی تأکید کرد.