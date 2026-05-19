۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۸

اهدای جهیزیه از سوی محمد معتمدی در جشن هلهله فرشته‌ها در قم

قم- محمد معتمدی خواننده مطرح کشور با حضور در جشن هلهله فرشته‌ها یک سری جهیزیه کامل برای زوج های جوان هدیه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی در مراسم جشن «هلهله فرشته‌ها» که شامگاه دوشنبه به مناسبت سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) از سوی هیئت یا زهرا(س) در قم برگزار شد، با اشاره به خاطرات خود از حضور در این شهر اظهار کرد: قم همواره برای بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ، شهری خاطره‌انگیز و معنوی بوده و حضور در این فضا یادآور بزرگان و چهره‌های اثرگذار فرهنگی و مذهبی است.

وی افزود: این رویداد تنها یک مراسم جشن نیست، بلکه جلوه‌ای از یک اتفاق معنوی و آسمانی است؛ چراکه اصل پیوند ازدواج، عشق و محبتی که میان زوج‌های جوان شکل می‌گیرد و همچنین نیت خیرخواهانه افرادی که برای تسهیل ازدواج جوانان تلاش می‌کنند، همگی رنگ و بوی الهی دارد.

این خواننده کشور ادامه داد: هر اقدامی که برای گره‌گشایی از زندگی مردم و کمک به آغاز زندگی مشترک جوانان صورت گیرد، ارزشی معنوی و ماندگار دارد و انسان را به مراتب بالاتر انسانی و اخلاقی نزدیک می‌کند.

معتمدی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور تصریح کرد: شیرینی آغاز زندگی زوج‌های جوان باید با سرافرازی و موفقیت ملت ایران همراه شود و امید داریم روزی در همین مکان، جشن پیروزی و سربلندی نهایی کشور برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با وجود همه دشواری‌ها، همواره نشان داده‌اند که شایسته عزت و پیروزی هستند و با همراهی مردم، آینده‌ای روشن در انتظار کشور خواهد بود.

این هنرمند کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پویش تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان گفت: مشارکت در این مسیر، هرچند اندک، ارزشمند و اثرگذار است و مهم حضور در جمع خیرخواهانی است که برای کمک به آغاز زندگی جوانان قدم برمی‌دارند.

وی افزود: حتی کوچک‌ترین سهم در کار خیر می‌تواند منشأ برکت باشد و آنچه اهمیت دارد، نیت خالص و حضور در مسیر خدمت به مردم است.

معتمدی با بیان حکایتی از ماجرای خرید حضرت یوسف (ع) اظهار کرد: ارزش واقعی در نیت و همراهی انسان‌ها با کار خیر نهفته است و گاهی حضور در یک حرکت معنوی، از هر دارایی و سرمایه‌ای ارزشمندتر خواهد بود.

این خواننده مطرح کشور در پایان سخنان خود از برگزارکنندگان مراسم و خیرانی که در حوزه ازدواج جوانان فعالیت می‌کنند قدردانی کرد و حضور مردم در این برنامه را نشانه‌ای از همدلی، محبت و همراهی اجتماعی دانست.

معتمدی همچنین اعلام کرد: هزینه تهیه یک سری جهیزیه برای را ازدواج در راستای برنامه های هجدهمین دوره جشن هلهله فرشته‌ها ها را تقبل خواهد کرد.

