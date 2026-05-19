به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی در مراسم جشن «هلهله فرشته‌ها» که شامگاه دوشنبه به مناسبت سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) از سوی هیئت یا زهرا(س) در قم برگزار شد، با اشاره به خاطرات خود از حضور در این شهر اظهار کرد: قم همواره برای بسیاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ، شهری خاطره‌انگیز و معنوی بوده و حضور در این فضا یادآور بزرگان و چهره‌های اثرگذار فرهنگی و مذهبی است.



وی افزود: این رویداد تنها یک مراسم جشن نیست، بلکه جلوه‌ای از یک اتفاق معنوی و آسمانی است؛ چراکه اصل پیوند ازدواج، عشق و محبتی که میان زوج‌های جوان شکل می‌گیرد و همچنین نیت خیرخواهانه افرادی که برای تسهیل ازدواج جوانان تلاش می‌کنند، همگی رنگ و بوی الهی دارد.



این خواننده کشور ادامه داد: هر اقدامی که برای گره‌گشایی از زندگی مردم و کمک به آغاز زندگی مشترک جوانان صورت گیرد، ارزشی معنوی و ماندگار دارد و انسان را به مراتب بالاتر انسانی و اخلاقی نزدیک می‌کند.



معتمدی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور تصریح کرد: شیرینی آغاز زندگی زوج‌های جوان باید با سرافرازی و موفقیت ملت ایران همراه شود و امید داریم روزی در همین مکان، جشن پیروزی و سربلندی نهایی کشور برگزار شود.



وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با وجود همه دشواری‌ها، همواره نشان داده‌اند که شایسته عزت و پیروزی هستند و با همراهی مردم، آینده‌ای روشن در انتظار کشور خواهد بود.



این هنرمند کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پویش تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان گفت: مشارکت در این مسیر، هرچند اندک، ارزشمند و اثرگذار است و مهم حضور در جمع خیرخواهانی است که برای کمک به آغاز زندگی جوانان قدم برمی‌دارند.



وی افزود: حتی کوچک‌ترین سهم در کار خیر می‌تواند منشأ برکت باشد و آنچه اهمیت دارد، نیت خالص و حضور در مسیر خدمت به مردم است.



معتمدی با بیان حکایتی از ماجرای خرید حضرت یوسف (ع) اظهار کرد: ارزش واقعی در نیت و همراهی انسان‌ها با کار خیر نهفته است و گاهی حضور در یک حرکت معنوی، از هر دارایی و سرمایه‌ای ارزشمندتر خواهد بود.



این خواننده مطرح کشور در پایان سخنان خود از برگزارکنندگان مراسم و خیرانی که در حوزه ازدواج جوانان فعالیت می‌کنند قدردانی کرد و حضور مردم در این برنامه را نشانه‌ای از همدلی، محبت و همراهی اجتماعی دانست.



معتمدی همچنین اعلام کرد: هزینه تهیه یک سری جهیزیه برای را ازدواج در راستای برنامه های هجدهمین دوره جشن هلهله فرشته‌ها ها را تقبل خواهد کرد.