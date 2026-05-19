کشف مشک سوختی ۱۵ هزار لیتری در آب های میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان ناوگروه شناوری میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.



وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به اینکه دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی قرار دارد، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که کارشناسان ارزش این محموله را ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال برآورد کردند.