  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۵

کشف گازوئیل قاچاق در آب‌های میناب

کشف گازوئیل قاچاق در آب‌های میناب

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف بیش از ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۲ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ میرعالی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۱۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6838192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها