کشف سوخت خارج از شبکه توزیع در رامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۲ دلند شهرستان رامیان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک‌وآن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ دلند پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از خودروی باری مقدار هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع و فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا و سوخت ازاهداف همیشگی پلیس است و این پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و برهم زنندگان نظم بر خورد می‌کند.