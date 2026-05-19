  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

کشف سوخت خارج از شبکه توزیع در رامیان

کشف سوخت خارج از شبکه توزیع در رامیان

رامیان-فرمانده انتظامی رامیان از کشف هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۲ دلند شهرستان رامیان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک‌وآن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ دلند پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از خودروی باری مقدار هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع و فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا و سوخت ازاهداف همیشگی پلیس است و این پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و برهم زنندگان نظم بر خورد می‌کند.

کد مطلب 6835268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها