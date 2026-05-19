روایت مهدی رسولی از خلق «بزن که خوب میزنی»+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «بزن که خوب میزنی» مهدی رسولی ذاکر اهل بیت کشورمان که در روزهای ابتدایی جنگ رمضان سروده و اجرا شد بازتاب خوبی در بین مردم داشت به طوری که در تجمعات و گردهمایی های مردمی و حماسه سازی های خیابانی پای ثابت سروده هایی بود که مردم با آن همخوانی می کردند. محبوبیت این قطعه تا جایی بود که «بزن که خوب میزنی» نه فقط به بخشی از پیوست فرهنگی جنگ اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد، بلکه به ادبیات عامه مردم در هماوردی با دشمن هم راه پیدا کرد.

نماهنگی که به صورت رجز خوانی و حماسی اجرا شد، نمادهای ملی را در کنار نمادهای مذهبی به خوبی پیوند داد و باعث شد شور ملی را در کنار شور دینی به عرصه رزم کلامی با دشمن بیاورد.

مهدی رسولی در برنامه «ایران من» شبکه نسیم به ماجرا اجرای این نماهنگ و نحوه سرودن شعر اشاره و آن را بازگو کرده است.