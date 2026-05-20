رسالت بزرگان در حماسه بعثت «جهاد تبیین» است

ولیالله کلامی زنجانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درسهای بعثت برای جامعه امروز، بر ضرورت تبیین و حفظ دستاوردهای انقلاب و مقاومت تأکید و اظهار کرد: وظیفه بزرگان و میدانداران این حماسه بعثت، تبیین است.
وی افزود: حضور بیش از ۸۰ شب مردم در سراسر کشور در سنگر خیابان یک تبیین عملی است و این مردم برای حفظ آرمان انقلاب، رهبر شهید و شهدا مبعوث شدند.
کلامی زنجانی «جنگ رمضان» را یک اتفاق بزرگ خواند و افزود: این رویداد نتیجه بزرگی داشت و آن هم وحدت و همدلی مردم است که باید قدر بدانیم.
این فعال فرهنگی در ادامه با تبیین ابعاد رسالت نخبگان و آحاد مردم تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با جنگ روایتها به دنبال تحریف واقعیتها و ناامیدسازی جامعه است، هر حضور آگاهانه در صحنههای انقلاب، خود یک جهاد تبیین محسوب میشود.
این شاعر زنجانی عنوان کرد: ملت ما در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب ثابت کرده است که با تکیه بر مبانی بعثت، یعنی ایمان، آگاهی و استقامت، از گردنههای سخت عبور خواهد کرد و این مسیر نورانی تا تحقق تمدن نوین اسلامی ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای همبستگی ملی خاطرنشان کرد: وحدتی که در بزنگاههای تاریخی، از جمله در «جنگ رمضان» به نمایش گذاشته شد، صرفاً یک رویداد مقطعی نیست بلکه این همدلی سرمایهای ماندگار برای عبور از چالشهای پیش رو و خنثیسازی توطئههای استکبار است.
کلامی زنجانی در پایان یادآور شد: قدرشناسی از این نعمت الهی، جز با تداوم مسیر شهدا و پشتیبانی عملی از ولایت ممکن نخواهد شد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیام بعثت برای نسل جوان هستیم تا این گنجینه گرانبها از کف نرود.
