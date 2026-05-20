  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

رسالت بزرگان در حماسه بعثت «جهاد تبیین» است

رسالت بزرگان در حماسه بعثت «جهاد تبیین» است

قزوین- شاعر برجسته آیینی با تأکید بر اینکه وظیفه میدان‌داران حماسه بعثت، تبیین است، گفت: حضور پرشور مردم در میدان یک تبیین عملی است.

ولی‌الله کلامی زنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درس‌های بعثت برای جامعه امروز، بر ضرورت تبیین و حفظ دستاوردهای انقلاب و مقاومت تأکید و اظهار کرد: وظیفه بزرگان و میدان‌داران این حماسه بعثت، تبیین است.

وی افزود: حضور بیش از ۸۰ شب مردم در سراسر کشور در سنگر خیابان یک تبیین عملی است و این مردم برای حفظ آرمان انقلاب، رهبر شهید و شهدا مبعوث شدند.

کلامی زنجانی «جنگ رمضان» را یک اتفاق بزرگ خواند و افزود: این رویداد نتیجه بزرگی داشت و آن هم وحدت و همدلی مردم است که باید قدر بدانیم.

این فعال فرهنگی در ادامه با تبیین ابعاد رسالت نخبگان و آحاد مردم تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با جنگ روایت‌ها به دنبال تحریف واقعیت‌ها و ناامیدسازی جامعه است، هر حضور آگاهانه در صحنه‌های انقلاب، خود یک جهاد تبیین محسوب می‌شود.

این شاعر زنجانی عنوان کرد: ملت ما در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب ثابت کرده است که با تکیه بر مبانی بعثت، یعنی ایمان، آگاهی و استقامت، از گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد و این مسیر نورانی تا تحقق تمدن نوین اسلامی ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای همبستگی ملی خاطرنشان کرد: وحدتی که در بزنگاه‌های تاریخی، از جمله در «جنگ رمضان» به نمایش گذاشته شد، صرفاً یک رویداد مقطعی نیست بلکه این همدلی سرمایه‌ای ماندگار برای عبور از چالش‌های پیش رو و خنثی‌سازی توطئه‌های استکبار است.

کلامی زنجانی در پایان یادآور شد: قدرشناسی از این نعمت الهی، جز با تداوم مسیر شهدا و پشتیبانی عملی از ولایت ممکن نخواهد شد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیام بعثت برای نسل جوان هستیم تا این گنجینه گران‌بها از کف نرود.

کد مطلب 6835561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها