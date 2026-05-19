دهک های ۶ تا ۱۰ چقدر حق بیمه پرداخت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام نژاد، روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت در سالن کنفرانس اداره کل بیمه سلامت استان تهران برگزار شد، گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد بیمه‌ها، یک واقعیت است و نمی توان منکر شد.

وی افزود: منابع ما شاید خیلی پایدار نباشند و انباشت زیان سال گذشته، دست به دست هم داده و حجم مطالبات از بیمه‌ها را افزایش داده است.

غلام نژاد گفت: در عین حال در بحث تجویز منطقی دارو، به دنبال اجرای کارهای بزرگی هستیم که می تواند به متعادل سازی منابع بیمه‌ها کمک کند.

وی افزود: موضوع دیگر، فرهنگ سازی در زمینه مصرف منطقی دارو است. در همین راستا، نظارت های خودمان را افزایش داده ایم.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: اگر قرار باشد فقط درمان را مدنظر قرار دهیم، نخواهیم توانست به سمت پیشگیری برویم و در نتیجه آن، نمی توان منابع را مدیریت و صرفه‌جویی کرد.

غلام نژاد گفت: تجویز منطقی دارو که شامل آموزش پزشک و مردم می شود، می تواند ما را در مدیریت منابع کمک کند.

وی اظهار داشت: ما بالای ۵ میلیون بیمه شده در استان تهران داریم که بیش از سه میلیون نفر آنها به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.‌

غلام نژاد افزود: در راستای قانون جوانی جمعیت، خیلی از خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته است به طوری که ۹۰ درصد هزینه‌ها در بخش دولتی را پوشش می دهیم.

وی گفت: در استان تهران بیش از ۲۰۰۰ زوج نابارور تحت حمایت بیمه سلامت قرار دارند.‌

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: در سال گذشته ۴۷ میلیارد تومان بابت بستری های درمان ناباوری در استان تهران هزینه کرده ایم.‌

وی افزود: در بحث پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، قرار شده دولت بابت سال گذشته تحت عنوان زیان انباشته، بودجه جداگانه به ما تخصیص بدهد تا بتوانیم بدهی های سال گذشته را پرداخت کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، شرایط جنگی را یکی از علل تاخیر در پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به منابع دولت، پرداختی ها با مقداری تاخیر انجام می شود.

غلام نژاد گفت: ما سال گذشته ۶.۵ همت پرداختی به مؤسسات طرف قرارداد پرداختی داشته ایم.

وی اظهار داشت: ما پرداختی های سال جدید را بر اساس بودجه ۱۴۰۵ انجام می دهیم.

غلام نژاد گفت: هزینه پوشش بیمه‌ای دهک ۱۰ برای یک سال، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: دهک های اول تا پنجم به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و دهک ششم با ۶۰ درصد تخفیف، دهک هفتم ۵۰ درصد، دهک هشتم ۴۰ درصد و دهک نهم با ۳۰ درصد تخفیف، حق بیمه یک ساله را پرداخت می کنند.

غلام نژاد گفت: با توجه به وجود صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، بیماران تحت پوشش این صندوق برای پرداخت هزینه های دارو و درمان، از کمک‌های مالی برخوردار می‌شوند.

وی افزود: در سال گذشته ۲.۷ همت کمک مالی به بیماران تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در استان تهران پرداخت کرده ایم.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، با عنوان این مطلب که خدمات بیمه سلامت در جنگ تعطیل نشد، گفت: قراردادها تا خرداد ۱۴۰۵ به صورت اتوماتیک انجام شد.