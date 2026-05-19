زنان بیشترین آسیب را از اختلال و قطعی اینترنت می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی، بر ضرورت ایجاد بسترهای برابر برای زنان و مردان تأکید کرد و گفت: دولتها موظفند شرایطی را فراهم کنند که همه افراد جامعه بتوانند به صورت برابر و عادلانه از منابع و امکانات، بهویژه اینترنت، بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تأثیر قطعی اینترنت بر زندگی زنان، افزود: بیشترین گروهی که از اختلال و قطعی اینترنت آسیب میبینند، زنان هستند؛ زیرا بسیاری از فعالیتهای آموزشی، شغلی و اقتصادی آنان به بستر اینترنت وابسته است.
بهروز آذر با بیان اینکه سهم زنان از تحصیلات دانشگاهی حدود ۶۰ درصد است اما مشارکت اقتصادی آنان در بازار کار تنها حدود ۱۴ درصد برآورد میشود، اظهار کرد: قطعی اینترنت تأثیر مستقیمی بر کاهش بهرهمندی زنان از این فضا داشته است.
تقدیر از توسعه زیرساختهای ارتباطی
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با قدردانی از اقدامات وزارت ارتباطات در توسعه زیرساختهای ارتباطی، گفت: وزارت ارتباطات متولی توسعه اینترنت در کشور بوده و گسترش اینترنت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، به توانمندسازی زنان کمک کرده است.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای تبعیض در دسترسی به اینترنت، تصریح کرد: تبعیض در دسترسی به اینترنت، زمینهساز تبعیض اجتماعی بهویژه در میان زنان میشود و محرومترین گروهها در این حوزه، زنان خانهدار هستند.
بهروز آذر تأکید کرد: محدودیتها و مشکلات موجود در دسترسی به اینترنت، مسائل و چالشهای پیچیدهای را در جامعه ایجاد کرده و ضرورت دارد سیاستگذاریها به سمت توسعه دسترسی عادلانه و پایدار برای همه اقشار جامعه حرکت کند.
