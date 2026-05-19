به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از خدمات اداره کل روابطعمومی جمعیت هلالاحمر در جنگ تحمیلی سوم، تقدیر و تشکر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای اشکان موسوی
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلالاحمر
روز ارتباطات و روابط عمومی، یادآور نقش راهبردی این حوزه در ارتقای کارآمدی، شفافیت و انسجام سازمانی است. در جمعیت هلالاحمر، نهادی انسان دوستانه با مأموریتی ذاتی در نجات جان، تسکین آلام بشری و مدیریت بحران در دشوارترین شرایط، روابط عمومی نه تنها یک واحد پشتیبانی، بلکه سپر دفاع از اعتماد عمومی، زبان گویای امداد ایران و بازوی راهبردی اطلاعرسانی محسوب میشود.
بدینوسیله از تلاشهای مستمر و اثرگذار مجموعه روابط عمومی جمعیت هلال احمر قدردانی میکنم. عملکرد شایسته و به موقع این مجموعه در دوران جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی رمضان و مواجهه با تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکایی، همواره جلوهای روشن از تعهد، درایت، شجاعت و حضور بیوقفه در خط مقدم جهاد تبیین و اطلاعرسانی بوده است.
انعکاس شفاف و لحظهای اقدامات امدادی و درمانی، ثبت و نشر حماسههای انسانی و فداکارانه امدادگران، مدیریت هوشمند افکار عمومی در بحرانها و حراست از اعتماد مردم، همه افتخاراتی ماندگار و الگویی ارزشمند در کارنامه هلالاحمر به شمار میروند.
این روز پرافتخار را به یکایک مدیران و همکاران متعهد و پرتلاش روابط عمومی جمعیت هلالاحمر تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، سلامت، بهروزی و توفیق روزافزون آنان را مسئلت دارم. اطمینان دارم که این مجموعه متعهد، همچون گذشته و با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای رسانهای در مسیر بازتاب خدمات، تقویت روحیه امید آفرینی و صیانت از سرمایه اجتماعی، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار خواهد بود.
