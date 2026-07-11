قطعی سرویس بزرگترین اپراتور مخابراتی استرالیا دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل نیوز، هفته گذشته شرکت «تلسترا» (Telstra)، بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی استرالیا، با اختلالی سراسری مواجه شد که بخش قابل‌توجهی از خدمات ارتباطی این کشور را از دسترس خارج کرد. این اختلال علاوه بر کاربران عادی، کسب‌وکارها، سامانه‌های حمل‌ونقل، خدمات پرداخت و برخی سرویس‌های آنلاین را نیز تحت تأثیر قرار داد.

در پی این رویداد، ویکی بریدی، مدیرعامل تلسترا، به‌طور رسمی از شهروندان و مشتریان این شرکت عذرخواهی کرد و پذیرفت که بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی استرالیا نتوانسته انتظارات کاربران را برآورده کند. این در حالی است که فشارها برای پرداخت غرامت و نگرانی‌ها درباره کاهش اعتماد عمومی و آسیب به اعتبار بزرگ‌ترین شبکه تلفن همراه این کشور همچنان رو به افزایش است.

بریدی که پس از یکی از گسترده‌ترین اختلال‌های سال‌های اخیر تلسترا با موجی از انتقادها و پرسش‌ها روبه‌رو شده، اذعان کرد این شرکت در ارائه خدمات پایدار به مشتریان خود ناکام بوده است. این اختلال، خدمات تلفن همراه و اینترنت را در بخش‌های وسیعی از کشور مختل کرد، فعالیت بسیاری از خرده‌فروشان را تحت تأثیر قرار داد، عملیات حمل‌ونقل ریلی بار را متوقف ساخت و موجب ناموفق ماندن بیش از ۶۰۰ تماس با شماره اضطراری «تریپل زیرو» (000) شد.

مدیرعامل تلسترا در این باره گفت: «ما مشتریان و شهروندان استرالیایی را ناامید کردیم و بابت این اتفاق عمیقاً متأسفیم.»

بر اساس اعلام این شرکت، اختلال ساعت ۴:۲۰ بامداد روز چهارشنبه آغاز شد؛ زمانی که یک نقص نرم‌افزاری در سامانه حیاتی همگام‌سازی زمانی شبکه، پس از راه‌اندازی مجدد تجهیزات، به‌تدریج باعث گسترش اختلال در شبکه ملی تلفن همراه تلسترا شد.

تلسترا اعلام کرده است تحقیقات فنی جامعی را برای شناسایی ریشه این نقص نرم‌افزاری آغاز کرده و در حال بررسی تغییرات مهندسی لازم برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی است. این شرکت همچنین تأیید کرد پلیس نیز تحقیقات مستقلی درباره این حادثه را آغاز کرده است.

بریدی در ادامه، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش کاهش نیروی انسانی یا تغییرات ساختاری شرکت در بروز این اختلال را رد کرد. تلسترا همچنین اعلام کرد مشتریانی که از این قطعی آسیب دیده‌اند، مطابق فرآیندهای فعلی رسیدگی به شکایات، واجد دریافت غرامت خواهند بود.