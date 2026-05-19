به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به مناسبت ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت ماه) روز جهانی موزه ها، طی پیامی گفت: موزه ها به عنوان مراکز مستندسازی تاریخ طبیعی، تنوع زیستی و تحولات اقلیمی، می توانند نقشی کلیدی در شکل دهی به رفتار مسئولانه جامعه در قبال محیط زیست ایفا کنند.
وی افزود: در استان تهران، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، نمونه ای از تلفیق دانش بومی، تحقیق و آموزش است که می تواند الگویی برای سایر نهادهای فرهنگی باشد. متأسفانه هنوز از ظرفیت موزه ها در تبیین بحران هایی مانند خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و انقراض گونه ها به اندازه کافی استفاده نشده است.
عباس نژاد با اشاره به شعار امسال روز جهانی موزه ها "موزه ها پیوند دهنده جهانی گسسته" خاطرنشان کرد: همکاری تنگاتنگ میان سازمان حفاظت محیط زیست و موزه ها می تواند منجر به تولید محتوای علمی - ترویجی، برگزاری نمایشگاه های تعاملی و آموزش شهروندی به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان شود.
