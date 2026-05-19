به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی درباره حضور شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی خاییز، محیط‌بانان با حضور سریع در منطقه عملیات شناسایی و دستگیری متخلف را آغاز کردند.

وی افزود: این عملیات با همکاری مشترک محیط‌بانان و نیروهای انتظامی پاسگاه شهید مدنی خاییز انجام شد و در نهایت شکارچی متخلف دستگیر و به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شد.

در همین ارتباط، رئیس پاسگاه محیط‌بانی منطقه حفاظت‌شده خاییز اعلام کرد: از این فرد یک قبضه سلاح پی‌سی‌پی، سه قطعه پرنده تیهو، یک رشته تور پرنده‌گیری و تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط شده است.

منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی خاییز یکی از زیستگاه‌های مهم حیات وحش در استان بوشهر محسوب می‌شود و به دلیل تنوع زیستی و ارزش بالای اکولوژیکی، تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد.