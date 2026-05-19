صابر باغخانیپور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: با افزایش دمای هوا و رشد زودهنگام پوشش گیاهی در تهران، گزارشهایی از مشاهده حشرات سفیدرنگ در برخی مناطق شهر منتشر شده که بخشی از آنها مربوط به سفیدبالکها و بخشی نیز مربوط به شتهها و مگسهای ریز سفیدرنگ است.
وی با اشاره به اینکه سفیدبالکها حشراتی بسیار ریز و سفیدرنگ هستند که عمدتاً در سطح زیرین برگ درختان، بهویژه توت، زیتون تلخ و برخی گیاهان زینتی زندگی میکنند، گفت: امسال به دلیل گرمتر شدن زودهنگام هوا و تغییرات اقلیمی، تخمگذاری و فعالیت این حشرات زودتر آغاز شده است.
باغخانیپور درباره حشرات مشاهدهشده در محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس نیز توضیح داد: گونه مشاهدهشده «پشه یکروزه» یا Mayflies از راسته افمروپترا است که هر سال با افزایش ناگهانی دما، بهویژه در اردیبهشتماه، ظاهر میشود و معمولاً تا پایان اردیبهشت از بین میرود و لارو این حشرات در آبهای شیرین زندگی میکنند و حضور آنها نشانه کیفیت مناسب آب و سلامت زیستبوم دریاچه است.
وی افزود: طی دو سال گذشته برای کنترل طبیعی این گونه، از مشاوران شیلات استفاده شده و امسال نیز تاکنون ۵۰ هزار قطعه ماهی کپور در دریاچه رهاسازی شده و ۵۰ هزار قطعه دیگر نیز تا هفته آینده اضافه خواهد شد. این ماهیان از لارو حشرات تغذیه کرده و در کنترل جلبکها نیز مؤثر هستند.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به سبز شدن زودتر درختان در سال جاری اظهار کرد: زمستان کمبارش و افزایش دمای میانگین باعث شد درختان زودتر جوانه بزنند که این مسئله میتواند خطر آسیب ناشی از سرمای دیررس، افزایش نیاز آبی درختان و همچنین تشدید فعالیت آفات گیاهی مانند سفیدبالکها و شتهها را به همراه داشته باشد.
باغخانیپور همچنین درباره برنامههای شهرداری تهران برای سازگاری با تغییرات اقلیمی گفت: شهرداری اقداماتی از جمله توسعه گونههای مقاوم به کمآبی، جایگزینی تدریجی درختان حساس به گرما، پایش زیستی آفات شهری با استفاده از تلههای زرد و رهاسازی دشمنان طبیعی آفات را در دستور کار قرار داده و همکاریهایی نیز با مراکز پژوهشی حوزه محیط زیست و تغییر اقلیم در حال انجام است.
وی تاکید کرد: شتهها و مگسهای ریز سفیدرنگی نیز در بخشهایی از شمال و غرب تهران مشاهده شدهاند که بعضاً با سفیدبالک اشتباه گرفته میشوند و حشرات ریزی هم در دریاچه چیتگر گزارش شده است. این حشرات هر ساله با افزایش ناگهانی دما بهویژه در اردیبهشتماه، ظاهر میشوند و معمولاً با گرمتر شدن هوا تا پایان اردیبهشت از بین می روند و لاروهای این حشرات در آبهای شیرین، از جمله رودخانهها، جویبارها و دریاچهها زندگی میکنند و حضور آنها نشانهای از کیفیت مناسب آب و سلامت زیستبوم است.
