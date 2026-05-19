مصوبه ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح سه شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به مزیت‌های ویژه استان تهران در حوزه تجارت و لجستیک اظهار کرد: تهران اگرچه مرز دریایی و زمینی مستقیم ندارد، اما از ظرفیت مرز هوایی و مرز ریلی برخوردار است و وجود دو مجموعه مهم منطقه بندر خشک آپرین و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) فرصت ارزشمندی برای توسعه تجارت، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به روند توسعه منطقه آپرین افزود: اقدامات مربوط به این ظرفیت از سال گذشته آغاز شد و امروز با همراهی بخش خصوصی، این منطقه در کمتر از یک سال در مسیر تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم لجستیکی کشور قرار گرفته است.

استاندار تهران همچنین با اشاره به بازدید اخیر خود از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: در این بازدید، ظرفیت‌های زیرساختی، انبارها و سامانه‌های پیشرفته و هوشمند این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت؛ امکاناتی که در نزدیکی پایتخت قرار دارد و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت، انبارداری نوین و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور داشته باشد.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت تکمیل اتصال ریلی به این مجموعه‌ها تصریح کرد: اتصال منطقه آپرین از طریق خط آنتنی ریلی می‌تواند زمینه حمل‌ونقل ترکیبی هوایی، زمینی و ریلی را فراهم کند و این موضوع در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت جابه‌جایی کالا اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: تهران به‌واسطه برخورداری از منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی، مرز هوایی و ظرفیت ریلی، می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تأمین و توزیع کالا در کشور تبدیل شود؛ البته توسعه اقتصادی در استان تهران باید بر پایه آمایش سرزمین، ملاحظات زیست‌محیطی، محدودیت منابع آب، زیرساخت‌ها و جلوگیری از بارگذاری جمعیتی بی‌ضابطه دنبال شود.

استاندار تهران با بیان اینکه سیاست استان، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دارای ارزش افزوده و متناسب با ظرفیت‌های تهران است، عنوان کرد: توسعه صنایع دانش‌بنیان، صنایع غذایی و فعالیت‌هایی که در زنجیره تولید استان نقش‌آفرین باشند، از اولویت‌های ماست و اجازه توسعه بی‌ضابطه و بدون محاسبه در تهران داده نخواهد شد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین کالاهای اساسی را یکی از مؤلفه‌های اصلی تنظیم بازار دانست و افزود: اگر به دنبال تعادل، ثبات و آرامش در بازار هستیم، باید کالاهای اساسی و عمومی مردم به وفور تأمین شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مصرف کشور در تهران متمرکز است، باید از ظرفیت بازرگانان و فعالان اقتصادی استان برای تأمین نیازهای اساسی استفاده کنیم.

عضو هیات دولت با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور اظهار کرد: ایران با کشورهای متعدد همسایه است و از معابر، گمرکات و بازارهای متنوعی برخوردار است؛ بنابراین می‌توان با تعریف مسیرهای جایگزین و فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای، محدودیت‌ها را مدیریت کرد و مسیر تأمین کالا را پایدار نگه داشت.

استاندار تهران از رایزنی با برخی از کشورهای منطقه برای تأمین نیازهای اساسی خبر داد و گفت: بازرگانان استان می توانند در مقابل صادرات، نسبت به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز اقدام کنند. در این زمینه لازم است شیوه‌نامه‌ای متناسب با شرایط تهران تهیه و عملیاتی شود.

معتمدیان همچنین بر معرفی ظرفیت‌های منطقه آزاد و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: لازم است بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی از نزدیک با فرصت‌های موجود در این مجموعه‌ها آشنا شوند تا زمینه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت و استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، موضوع ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان که حدود ۲۰ هزار واحد را دربر می‌گیرد، به تصویب رسید و ابلاغ شد. برای اجرای این برنامه، نیازمند همراهی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و بخش خصوصی هستیم تا از ظرفیت فکری و اجرایی فعالان اقتصادی در ساماندهی این واحدها استفاده شود.