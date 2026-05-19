به گزارش خبرنگار مهر به نقل از جالوپنیک، کارشناسان نسبت به بروز بحرانی جدید در بازار جهانی روانکارها و صنایع مرتبط با خودرو هشدار داده‌اند؛ بحرانی که به گفته آنها در پی جنگ به‌ظاهر بی‌پایان آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در زنجیره تأمین انرژی شکل گرفته است.

بر اساس این گزارش، ذخایر «روغن پایه» که ماده اصلی تولید انواع روانکارها از جمله روغن موتور محسوب می‌شود، ممکن است در آمریکا طی یک ماه آینده به پایان برسد. روغن پایه ماده‌ای کلیدی در تولید روانکارهای مورد استفاده در خودروها، صنایع، هواپیماها و کشتی‌ها به شمار می‌رود.

گابریلا تواینینگ، مسئول قیمت‌گذاری روغن‌های پایه در شرکت آرگوس مدیا، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت تقریباً هر وسیله‌ای که حرکت می‌کند به روانکار نیاز دارد و این روانکارها بر پایه همین ماده تولید می‌شوند. وی هشدار داد اگر عرضه جدیدی وارد بازار آمریکا نشود، موجودی انبارها طی یک ماه آینده به پایان خواهد رسید. به گفته او، هرچند می‌توان زمان تعویض روغن را به تعویق انداخت، اما در نهایت هزینه‌ها افزایش یافته و دسترسی به این محصولات دشوارتر خواهد شد.

در همین حال، انجمن مستقل تولیدکنندگان روانکار آمریکا (ILMA) نیز در گزارشی دو صفحه‌ای به مشتریان خود درباره «بحران جهانی عرضه روغن پایه در سال ۲۰۲۶» هشدار داده است. تمرکز این گزارش بر روغن پایه «گروه سه» است؛ محصولی با سطح پالایش متوسط که همراه با گروه چهار برای تولید روغن موتورهای با عملکرد بالا، به‌ویژه در خودروهای لوکس و ابرخودروها استفاده می‌شود.

طبق این گزارش، بخش عمده تولید روغن پایه گروه سه در سه پالایشگاه واقع در قطر، امارات متحده عربی و بحرین انجام می‌شود. پالایشگاه قطر از ماه مارس به‌دلیل آسیب‌های واردشده از مدار تولید خارج شده و دو پالایشگاه دیگر نیز به‌دلیل اختلال در صادرات از مسیر تنگه هرمز قادر به ارسال محموله‌های خود نیستند.

یکی از گزینه‌های جایگزین برای تأمین این محصول، پالایشگاه‌های کره جنوبی هستند، اما این تأسیسات اخیراً به‌دلیل مشکلات تأمین نفت خام از خاورمیانه، تولید خود را از روغن پایه به خوراک سوخت تغییر داده‌اند.

گزینه دیگر استفاده از نفت پایه گروه دو با سطح پالایش پایین‌تر است، اما این منابع نیز به‌دلیل کمبود سوخت به تولید گازوئیل اختصاص یافته‌اند.

هالی آلفانو، مدیرعامل انجمن مستقل تولیدکنندگان روانکار آمریکا، در ایمیلی به سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد مجموعه این تحولات نزدیک به سه‌چهارم واردات روغن پایه گروه سه آمریکا را تحت فشار قرار داده و امکان جایگزینی آن با محصولات گروه دو را نیز محدود کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این وضعیت، بازار خودروهای لوکس و صنایع وابسته با موجی از افزایش قیمت و کمبود عرضه مواجه خواهد شد؛ بحرانی که ممکن است زودتر از پیش‌بینی‌ها خود را در بازار مصرف نشان دهد.