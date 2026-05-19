به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فشارها بر بازارهای نفت ادامه دارد و ذخایر جهانی با سرعتی بیسابقه در حال کاهش است، روزنامه فایننشال تایمز آمریکا نسبت به بحران قریب الوقوع جهانی انرژی هشدار داد.
این روزنامه نوشت که بازارهای انرژی طی هفتههای گذشته در کانون آشفتگی قرار داشته و بسته شدن تنگه هرمز منجر به از دست رفتن حدود 14.4 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خام کشورهای خلیج فارس شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از این خسارات از طریق برداشت از ذخایر راهبردی نفتی و اتخاذ اقدامات موقت دیگر جبران شد که گرچه باعث افزایش قیمت سوخت و بلیط هواپیما شد، اما زندگی نسبتاً عادی در اکثر کشورهای توسعه یافته طی این مدت ادامه داشت.
به نوشته فایننشال تایمز برخی کشورها در آفریقا و آسیا از قبل با کمبود عرضه مواجه بودهاند. این روزنامه هشدار داد که جهان به «نقطه بحرانی» نزدیک میشود و آژانس بینالمللی انرژی نیز هشدار داده است که ذخایر نفتی جهان با سرعتی بیسابقه در حال کاهش است.
بر اساس برآوردها، انتظار میرود کشورهای فقیر با بحرانهای کمبود عرضه بیشتری مواجه شوند، در حالی که کشورهای ثروتمند ممکن است طی هفتههای آینده شاهد افزایش شدید قیمتها باشند که مستلزم آمادگی دولتها، شرکتها و مصرفکنندگان برای مقابله با این بحران است.
این روزنامه توضیح داد که کاهش مصرف جهانی بعلاوه برخی افزایشها در عرضه نفت، تا حدی به کاهش شدت بحران کمک کرده است، اما این روند نمی تواند پایدار باقی بماند. این روزنامه افزود که آزادسازی 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت، با نرخ 2.3 میلیون بشکه در روز از اواسط آوریل، حمایت قابل توجهی را برای بازارها فراهم کرده است.
این روزنامه افزود که آمریکا با وجود فشارهای موجود، صادرات نفت خام خود را افزایش داده است، در حالی که چین واردات خود را کاهش داده و پالایشگاهها نیز به جای خرید نفت با قیمتهای بالا، به مصرف ذخایر خود روی آوردهاند.
اما برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که میزان مصرف نفت در جهان در حال حاضر حدود 6 میلیون بشکه بیش از میزان تولید است که این رقم به معنای ادامه کاهش ذخایر جهانی با سرعتی بیسابقه است.
این روزنامه تأکید کرد که ذخایر پالایشگاهها به تدریج کاهش مییابد و نگرانیها را از تشدید بحران انرژی در دوره آینده افزایش میدهد.
