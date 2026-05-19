حراج خیریه ۶۰ هزارمین فیدلیتی از مرز ۱۲ میلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، نمونه تولید شده شصت هزارمین عضو از خانواده محصولات فیدلیتی که در فیدلیتی استور بهمنموتور در ایران مال به نمایش درآمده است، همین لحظه مبلغ ۱۲ میلیارد و صد میلیون تومان برای این خودرو خاص پیشنهاد شده و فقط ۳ روز و ۱۱ ساعت وقت باقی مانده تا این خودرو جذاب و خاص به نفع بیماران پروانه ای به حراج برسد.
ویژگیهای ۶۰ هزارمین فیدلیتی تولیدشده
تنها ویژگی ظاهری این نسخه خاص فیدلیتی پرستیژ، رنگ طلایی خاص آن است. در داخل کابین دو بالشت پشت سری و دو بالشت برای گودی کمر با نشان ۶۰ بارزترین تفاوتهای این نمونه هستند. همچنین قابلیت اتصال تلفن همراه با اندرویداتو و اپلکارپلی اضافه شده که قبلتر این عملکرد با ویژگی متفاوتتری ارائه میشد.همچنین گارانتی ۵ سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) برای این خودرو در نظر گرفته شده و تمامی هزینههای سرویس دورهای این خودرو خاص در مدت زمان گارانتی، به صورت رایگان انجام میشود.
شرایط شرکت در حراج خیریه
قیمت پایه این نمونه خاص از ۷.۵ میلیارد تومان شروع شده است که در حال حاضر عدد پیشنهادی برای این خودرو به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و تمامی درآمد حاصل از فروش این خودرو قرار است به بیماران پروانهای اختصاص پیدا کند. خریداران برای شرکت در این طرح باید مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود داشته باشند. مهلت شرکت در این طرح تا ۱ خرداد است و تمامی فرآیندها از طریق سامانه Auction.bahman.ir انجام میشود.
مشخصات فنی فیدلیتی پرستیژ
موتور پرتوان فیدلیتی پرستیژ به پیشرانه ۴ سیلندر با حجم ۱۶۰۰ سیسی مجهز شده است. این قوای محرکه با کمک فناوریهای توربوشارژ و پاشش سوخت مستقیم توانایی تولید حداکثر قدرت ۱۹۷ اسببخار و حداکثر گشتاور ۲۹۰ نیوتنمتر را دارد. انتقال توان در این خودرو توسط گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه تر به چرخهای جلو انجام میشود. سیستم تعلیق این خودرو در محور جلو از نوع مستقل مک فرسون است و در بخش عقب سیستم تعلیق مولتی لینک به کار رفته که میتواند پایداری قابل قبولی را برای این خودرو رقم بزند. این کراساوور مونتاژی با بهرهگیری از فناوریهای مدرنی نظیر: ۶ کیسه هوا، سیستم ضد واژگونی، رادار تشخیص نقطه کور، هشدار تصادف از عقب، هشدار حرکت بین خطوط، دستیار جلوگیری از برخورد هنگام تغییر خطوط، ترمز اضطراری پیشرفته و سیستم هشدار تصادف از جلو میتواند در جایگاه خودرویی ایمن و مدرن عرض اندام کند.
از طرفی وجود امکاناتی نظیر: سیستم ورود بدون کلید، استارت دکمهای، سقف پانورامیک، تنظیم برقی صندلیهای جلو به همراه گرمکن و سردکن، حافظه صندلی راننده، مالتی مدیا لمسی به همراه دوربین ۳۶۰ درجه، شارژر وایرلس، دوربین ثبت وقایع، دنده پشت فرمان، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، سنسور نور و باران، در صندوق برقی، چراغهای تماما LED، نورپردازی داخل کابین و رینگ ۲۰ اینچی آلومینیومی فیدلیتی پرستیژ را به عنوان خودرویی قابل قبول و مدرن در جایگاه کراساوور تک دیفرانسیل نشان میدهد.
