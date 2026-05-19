به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح سه شنبه در نشست صمیمی با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ایلام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، از پایداری ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح در برابر تهدیدات اخیر تمجید کرد.

فلاحی در این دیدار با اشاره به ابعاد وسیع جنگ اقتصادی دشمن، اظهار کرد: ملت ایران بارها ثابت کرده که در سخت‌ترین شرایط نیز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند. امروز وظیفه شرعی و قانونی تمامی مسئولان است که با عملکرد جهادی، از روحیه امید و اعتماد مردم در برابر هجمه‌های اقتصادی محافظت کنند.

نماینده مردم ایلام افزود: حضور نیروهای پای‌کار و دلسوز در رأس مجموعه‌های نظارتی، نویدبخش تحولات مثبت و ایجاد نظم در بازارهای استان است.

عضو مجمع نمایندگان استان ایلام با بیان اینکه کارکنان تعزیرات حکومتی سربازان خط مقدم مقابله با فساد اقتصادی هستند، تصریح کرد: افرادی که با سوءاستفاده از شرایط حساس کنونی، اقدام به احتکار کالا و تحت فشار قرار دادن معیشت مردم می‌کنند، در واقع به کشور و خون پاک شهدا خیانت می‌کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی موظفند برای این سودجویان که امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده‌اند، پرونده‌های سنگین و احکام بازدارنده صادر کنند.

فلاحی همچنین از نتایج مثبت نشست خود با وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در پی مطالبات مطرح شده، دستورات لازم برای اختصاص سهمیه ویژه‌ای از کالاهای اساسی به منظور مدیریت بهتر بازار و کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم استان ایلام دریافت شده است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه رفیع جمهوری اسلامی در معادلات جهانی، خاطرنشان کرد: ایران مقتدر امروز با صلابت در عرصه‌های بین‌المللی ظاهر شده است. دشمنان که سودای عقب‌نشینی نظام را در سر داشتند، اکنون با واقعیتی مواجه شده‌اند که در آن ایران، بازیگری تعیین‌کننده و تسلیم‌ناپذیر است و این اقتدار، مرهون ایستادگی همین مردمی است که باید با تمام توان در جهت رفاه آن‌ها تلاش کرد.