توسعه باغات زیتون موقوفات زنجان با ۲۸۰ هکتار کشت جدید در طارم

حجت الاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه شهرستان طارم به عنوان قطب تولید زیتون کشور اظهار کرد: بخش عمده زیتون کشور در طارم تولید می‌شود و موقوفات قابل توجهی در این منطقه داریم.

وی با بیان اینکه باغات وقفی زیتون به شدت پراکنده هستند، افزود: برخی موقوفات تنها چند اصله درخت دارند و از آنجا که واقفان، زمین را همراه با حق آب وقف نکرده‌اند، این باغات در طول سالیان به دلیل کمبود آب و مدیریت نامناسب دچار آسیب شده‌اند.

مدیرکل اوقاف زنجان از دو طرح برای ساماندهی این وضعیت خبر داد و گفت: طرح اول، تجمیع باغات پراکنده در قالب زمین‌های یکپارچه ۲۰ هکتاری است. طرح دوم، احداث باغ ده هکتاری با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد تومانی از محل موقوفات استان است که سه سال پیش اجرا شده و اکنون درختان آن با تأمین آب و برق در حال آبیاری هستند.

کرمی پیش‌بینی کرد این باغ ۱۰ هکتاری در سال‌های ششم و هفتم به باروری کامل برسد و بر اساس نرخ امروز، هر هکتار حدود یک میلیارد تومان سودآوری داشته باشد. وی تأکید کرد عواید این باغات صرف امور اجتماعی و فرهنگی همان منطقه خواهد شد.

مدیرکل اوقاف زنجان مهمترین پروژه را احداث باغ زیتون به وسعت ۲۸۰ هکتار در روستای «ته دره» از توابع طارم اعلام کرد و گفت: کل این روستا موقوفه «مظفرالدوله» است و سند تک برگ داریم. این طرح به دلیل ملاحظات اجتماعی و جلب رضایت مردم حدود هفت تا ده سال به تعویق افتاده بود اما از سال گذشته توافقات اولیه حاصل شده است.

وی افزود: کاشت ۴۰ هکتار از این باغ از سه ماه پیش آغاز شده و بقیه به صورت فازهای بعدی اجرا می‌شود. در این طرح از نیروهای بومی همان منطقه استفاده می‌شود و منافع آن به مردم روستا بازمی‌گردد.

کرمی از تأسیس شرکتی برای مدیریت یکپارچه باغات زیتون موقوفات استان خبر داد و گفت: تمام باغات زیتون وقفی در طارم زیر نظر این شرکت ساماندهی می‌شوند.

مدیرکل اوقاف زنجان درباره احداث یک مرکز مکانیزه صنایع تبدیلی زیتون با استانداردهای زیست‌محیطی در طارم گفت: این موضوع فعلاً در دست اقدام نیست اما به دنبال رایزنی برای راه‌اندازی آن هستیم. با توجه به حجم بالای باغات در حال احداث، ظرفیت تأسیس چنین واحدی در شهرستان وجود دارد.

وی یادآور شد: یک باغ زیتون ۲۰ هکتاری دیگر نیز در طارم به باروری کامل رسیده که هم اکنون در اختیار افراد قرار دارد.