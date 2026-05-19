پولیتیکو: ترامپ همچنان به دنبال تصاحب گرینلند است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه پولیتیکو گزارش داد، مسئولان دانمارکی معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با وجود آن که اخیرا کمتر درباره موضوع تصاحب گرینلند صحبت کرده اما همچنان به دنبال انتقال حاکمیت این جزیره به واشنگتن است.

جزیره گرینلند طی دوره اخیر تبدیل به موضوع چالش برانگیزی میان آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن شده به طوری که ترامپ چشم به تصاحب گرینلند دوخته و دانمارک و کشورهای اروپایی با این اقدامات خصمانه آمریکا مخالف هستند.

این منطقه تحت حاکمیت دانمارک بوده و بر اساس یک توافق دفاعی امضا شده در سال ۱۹۵۱ آمریکا متعهد به حمایت از این جزیره در برابر تهدیدات خارجی است.

پیشتر نیز گزارش شده بود که ترامپ به منابع و ذخایر طبیعی موجود در گرینلند چشم دوخته است.