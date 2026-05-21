۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۱۸

فرستاده ترامپ: زمان بازگشت و تقویت حضور نظامی آمریکا در گرینلند است

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور گرینلند، در جریان اولین سفر رسمی خود به این جزیره راهبردی، بر لزوم احیای جایگاه پایی و تحکیم حضور آمریکا در این منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جف لندری» فرستاده ویژه ترامپ در امور گرینلند گفت: فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است که بار دیگر تثبیت حضور [نظامی]مان را در گرینلند احیا کنیم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ این جزیره را برای امنیت ملی آمریکا حیاتی می‌داند و مدعی شده که در صورت عدم کنترل واشنگتن، این منطقه به دست چین یا روسیه خواهد افتاد.

گرینلند کوتاه‌ترین مسیر برای موشک‌های بالستیک از روسیه به آمریکا نیز هست.

واشنگتن در دوران جنگ سرد دارای ۱۷ تاسیسات نظامی در گرینلند بود که به مرور زمان آن‌ها را تعطیل کرد و اکنون تنها پایگاه فضایی پیتوفیک را در شمال این جزیره در اختیار دارد؛ اما گزارش‌ها حاکی از تلاش آمریکا برای احداث ۳ پایگاه جدید در جنوب این جزیره است.

این پایگاه که قبلاً به عنوان پایگاه هوایی توله شناخته می‌شد، در منطقه گرینلند دانمارک واقع شده است و یکی از مهمترین پایگاه‌های راهبردی آمریکا در خارج از این کشور است، چرا که سپر آمریکا برای حفاظت از منافع خود در قطب شمال است. مأموریت‌های این پایگاه شامل کشف و ردیابی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما بر فراز منطقه قطبی است. این پایگاه همچنین از فعالیت های فضایی آمریکا پشتیبانی می‌کند.

این سخنان لندری درحالی مطرح می شود که پیشتر نخست‌وزیر گرینلند هشدار داده بود که این جزیره فروشی نیست و حق تعیین سرنوشت آن تنها در دست مردم این منطقه است.

