به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی نوشت تصمیمات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نشاندهنده تمایل او به تنبیه کشورهای اروپایی است و اختلافات میان دولت آمریکا و شرکای اروپایی بهتدریج غیرقابل حل به نظر میرسد.
بهنوشته این نشریه، اختلافات میان دولت آمریکا و شرکای اروپایی در حال تبدیل شدن به شکافی غیرقابل ترمیم است.
کاهش حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ علیه روسیه و تلاش برای تصاحب منطقه خودمختار گرینلند در دانمارک روابط بروکسل و واشنگتن را تیره کرده است.
آمریکا همچنین تهدید کرده که تعرفه ها روی کالاهای اروپایی را افزایش داده و همکاری های نظامی با کشورهای اروپایی در ناتو را کاهش می دهد.
