۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۴

پولیتیکو: اختلافات بین آمریکا و اروپا غیرقابل حل به نظر می‌رسد

یک رسانه آمریکایی از تشدید شکاف بین بروکسل و واشنگتن خبر داد و نوشت اختلافات غیرقابل حل به نظر می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی نوشت تصمیمات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نشان‌دهنده تمایل او به تنبیه کشورهای اروپایی است و اختلافات میان دولت آمریکا و شرکای اروپایی به‌تدریج غیرقابل حل به نظر می‌رسد.

به‌نوشته این نشریه، اختلافات میان دولت آمریکا و شرکای اروپایی در حال تبدیل شدن به شکافی غیرقابل ترمیم است.

کاهش حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ علیه روسیه و تلاش برای تصاحب منطقه خودمختار گرینلند در دانمارک روابط بروکسل و واشنگتن را تیره کرده است.

آمریکا همچنین تهدید کرده که تعرفه ها روی کالاهای اروپایی را افزایش داده و همکاری های نظامی با کشورهای اروپایی در ناتو را کاهش می دهد.

