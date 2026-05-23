پست جدید جنجالی ترامپ درباره گرینلند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، تصویری را در پلتفرم تروث سوشیال منتشر کرد که حاکی از تسلط آمریکا بر جزیره گرینلند است.

ترامپ در این تصویر که به نظر می‌رسد با استفاده از هوش مصنوعی طراحی شده است، در حال نگه داشتن یک رشته کوه دیده می‌شود که خانه‌های رنگارنگ معروف این جزیره در پیش‌زمینه آن قرار دارند.

ترامپ عبارت «سلام گرینلند» را در کنار این تصویر آورده است، بدون اینکه توضیحات اضافی در این زمینه ارائه کند.

این اتفاق پس از ورود جف لاندری، فرستاده آمریکا به این جزیره روی داد که ترامپ او را مسئول پیگیری پرونده تسلط آمریکا بر گرینلند کرده است.

لاندری در جریان اولین سفر رسمی خود به این جزیره راهبردی، بر لزوم احیای جایگاه پایی و تحکیم حضور آمریکا در این منطقه تاکید کرد. وی گفت: فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است که بار دیگر تثبیت حضور [نظامی]مان را در گرینلند احیا کنیم.

واشنگتن در دوران جنگ سرد دارای ۱۷ تاسیسات نظامی در گرینلند بود که به مرور زمان آن‌ها را تعطیل کرد و اکنون تنها پایگاه فضایی پیتوفیک را در شمال این جزیره در اختیار دارد؛ اما گزارش‌ها حاکی از تلاش آمریکا برای احداث ۳ پایگاه جدید در جنوب این جزیره است.

این پایگاه که قبلاً به عنوان پایگاه هوایی توله شناخته می‌شد، در منطقه گرینلند دانمارک واقع شده است و یکی از مهمترین پایگاه‌های راهبردی آمریکا در خارج از این کشور است، چرا که سپر آمریکا برای حفاظت از منافع خود در قطب شمال است. مأموریت‌های این پایگاه شامل کشف و ردیابی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما بر فراز منطقه قطبی است. این پایگاه همچنین از فعالیت های فضایی آمریکا پشتیبانی می‌کند.