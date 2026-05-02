آمریکا اهداف غیرنظامی را در ایران هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فقیهی در نشستی خبری با حضور رسانه‌های گروهی در بورکینافاسو ، به تشریح تحولات اخیر و مواضع جمهوری اسلامی ایران پرداخت.



وی با اشاره به تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران تصریح کرد: این اقدام در تاریخ ۲۸ فوریه و همزمان با مذاکرات میان ایران و آمریکا برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات صورت گرفت و به‌نوعی «خیانت به دیپلماسی» بود.



فقیهی با بیان اینکه در جریان این حملات، اهداف غیرنظامی مورد هدف قرار گرفته‌اند، گفت: از جمله این موارد می‌توان به تخریب اماکنی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی اشاره کرد.

سفیر ایران همچنین با انتقاد از عملکرد ایالات متحده، اظهارکرد: ارتش آمریکا از هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی به‌عنوان یک تاکتیک نظامی استفاده می‌کند که این اقدام، نقض اصول حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است.

وی با اشاره به وضعیت امنیتی منطقه در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: پیش از این تحولات، خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از امن‌ترین آبراه‌های بین‌المللی برای کشتیرانی به‌شمار می‌رفت، اما اقدامات اخیر آمریکا موجب افزایش ناامنی در سطح جهانی شده است.

فقیهی خاطرنشان کرد: طرح ادعاهای سرزمینی علیه کشورهایی مانند کانادا و گرینلند و همچنین اقدامات علیه دولت‌های دیگر، نشانه بازگشت به رویکردهای استعماری قرون ۱۸ و ۱۹ از سوی دولت آمریکا است.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های حاکمیتی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت به مسیر خود ادامه داده و به تمامی تعهدات خارجی و مفاد اسناد همکاری امضاشده با کشورهای دوست در سراسر جهان پایبند خواهد بود.