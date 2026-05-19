صدای شنیده شده در دزفول مربوط به تست سامانه پدافند بود

دزفول – فرمانداری شهرستان دزفول اعلام کرد: صدای سامانه پدافندی که امروز در آسمان شهر شنیده شد، مربوط به آزمایش کنترلی و اقدام برنامه‌ریزی‌شده سامانه‌های پدافندی بوده است.