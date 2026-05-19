صدای شنیده شده در دزفول مربوط به تست سامانه پدافند بود

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در اطلاعیهای افزود: نیروی پدافند هوایی تأکید کرده است که هیچ تهدیدی برای شهروندان وجود ندارد و جای نگرانی نیست.
در این اطلاعیه تأکید شده است: مردم به شایعات توجه نکنند.
دزفول – فرمانداری شهرستان دزفول اعلام کرد: صدای سامانه پدافندی که امروز در آسمان شهر شنیده شد، مربوط به آزمایش کنترلی و اقدام برنامهریزیشده سامانههای پدافندی بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در اطلاعیهای افزود: نیروی پدافند هوایی تأکید کرده است که هیچ تهدیدی برای شهروندان وجود ندارد و جای نگرانی نیست.
در این اطلاعیه تأکید شده است: مردم به شایعات توجه نکنند.
نظر شما