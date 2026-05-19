  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

صدای شنیده شده در دزفول مربوط به تست سامانه پدافند بود

صدای شنیده شده در دزفول مربوط به تست سامانه پدافند بود

دزفول – فرمانداری شهرستان دزفول اعلام کرد: صدای سامانه پدافندی که امروز در آسمان شهر شنیده شد، مربوط به آزمایش کنترلی و اقدام برنامه‌ریزی‌شده سامانه‌های پدافندی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در اطلاعیه‌ای افزود: نیروی پدافند هوایی تأکید کرده است که هیچ تهدیدی برای شهروندان وجود ندارد و جای نگرانی نیست.

در این اطلاعیه تأکید شده است: مردم به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 6834689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها