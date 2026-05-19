فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت آلودگی هوای استان اظهار کرد: بر اساس دادههای استخراج شده از ایستگاههای سنجش، کیفیت هوا در شهرستانهای کرمانشاه، قصرشیرین و کنگاور در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: بر این اساس و با توجه به شرایط موجود، توصیه میگردد شهروندان گرامی ساکن در شهرستانهای مذکور جهت حفظ سلامت خود و پیشگیری از بروز هرگونه عارضه، نکات و دستورالعملهای بهداشتی را به دقت مورد توجه قرار دهند.
وی در ادامه با تشریح توصیههای بهداشتی ویژه شرایط آلودگی هوا تصریح کرد: کلیه افراد حساس جامعه شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و همچنین افراد دارای سابقه بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی باید حتیالامکان در این شرایط از منزل خارج نشوند. در صورت ضرورت و لزوم خروج از منزل یا محل کار، افراد حتماً باید از ماسک مناسب استفاده کنند که ماسکهای استاندارد در این شرایط شامل ماسک N95 یا ماسکهای (FFP2 و FFP3) میباشد.
ایمانی با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی توسط شاغلین در فضای باز بیان کرد: کارکنانی که به واسطه موقعیت شغلی خود، بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند، همانند نیروهای زحمتکش پلیس راهور، حتماً باید از وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک با ویژگیهای فوقالذکر استفاده نمایند. همچنین عموم شهروندان باید حتیالامکان از مصرف سیگار و قلیان در این وضعیت آبوهوایی خودداری کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه به نقش تغذیه در کاهش عوارض آلودگی هوا نیز اشاره کرد و گفت: از مردم درخواست داریم مصرف شیر، ماست کمچرب، میوه و سبزیجات تازه و مایعات را برای دفع سموم از بدن خود به میزان قابل توجهی افزایش دهند. علاوه بر این، تا زمان برگشت هوا به شرایط مطلوب، از انجام هرگونه فعالیتی که منجر به تشدید و افزایش آلودگی هوا میشود، اکیداً خودداری نمایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با علائمی نظیر تنگی نفس و یا بروز هرگونه ناراحتی قلبی - عروقی، باید سریعاً به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی یا بیمارستان مراجعه کنند تا تحت اقدامات پزشکی قرار گیرند. همچنین توصیه میشود هماستانیهای عزیز حتیالامکان در این روزهای آلوده، از گردش در طبیعت و حضور طولانیمدت در فضای باز خودداری نمایند.
نظر شما