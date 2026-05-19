۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

منطقه ۱۹ تهران آلوده‌ترین نقطه پایتخت شد

همزمان با نفوذ توده گرد و خاک به تهران در روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، غلظت ذرات معلق در هوای پایتخت افزایش یافت و کیفیت هوا در برخی مناطق به شرایط نامطلوب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در پی نفوذ توده گرد و خاک به تهران در روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، غلظت ذرات معلق در هوای پایتخت افزایش یافت و کیفیت هوا در برخی مناطق شهر در شرایط نامطلوب قرار گرفت. بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، افزایش غلظت ذرات معلق به‌ویژه ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در سطح شهر مشاهده شده و ایستگاه شهرداری منطقه ۱۹ بالاترین غلظت آلاینده‌ها را ثبت کرده است.

مطابق هشدار شماره ۶ اداره کل هواشناسی استان تهران، افزایش قابل توجه سرعت باد به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، می‌تواند موجب خیزش یا انتقال گرد و خاک، کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا شود. این شرایط برای روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت نیز پیش‌بینی شده و احتمال تداوم افزایش غلظت ذرات معلق در تهران وجود دارد.

بر این اساس، نیمه جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات تهران بیشترین تأثیرپذیری را از شرایط گرد و خاک خواهند داشت. همچنین با توجه به افزایش ذرات معلق، احتمال افت کیفیت هوا در مناطق پرتردد و متراکم شهری نیز وجود دارد.

در چنین شرایطی به شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و افراد دارای زمینه آسم یا آلرژی توصیه شده است از تردد غیرضروری و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند. همچنین کاهش فعالیت‌های عمرانی، کنترل منابع مولد گرد و خاک و پرهیز از تردد غیرضروری خودروها می‌تواند در کاهش آثار این پدیده بر کیفیت هوای تهران مؤثر باشد.

