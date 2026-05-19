معرفی ۳۳ واحد تولیدی گیلان برای دریافت تسهیلات رونق تولید

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال تسهیلات از محل رونق تولید به ۳۳ واحد تولیدی و کشاورزی استان اختصاص یافته است.

وی افزود: این ۳۳ واحد تولیدی برای برخورداری از تسهیلات رونق تولید به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

پورحیدری با بیان اینکه کمبود نقدینگی حوزه تولید در حال جبران است، اظهار داشت: رفع نگرانی افزایش نیاز سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، اولویت نخست این اداره کل است.

مدیرکل صمت گیلان تأکید کرد: برای تأمین نقدینگی مضاعف واحدهای متأثر از شرایط جنگی، همواره در تلاش هستیم تا خلاء پیش آمده پر شود و تولید لحظه‌ای متوقف نگردد.

به گفته وی، از ۶ همت (هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده امسال برای تقویت حوزه تولید در استان، در گام اول ۳۳ واحد تولیدی به ۶ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال تسهیلات دست خواهند یافت.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همچنین به رفع مشکل ۴۳ واحد تولیدی در بخش کشاورزی و صنعتی در جلسه اخیر این کارگروه اشاره کرد و گفت: چالش واحدهای تولیدی ابتدا در کارگروه فرعی بررسی می‌شود و سپس مصوبات نهایی با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های عضو اتخاذ می‌گردد تا واحدها فارغ از بروکراسی معمول اداری، با نهایت سرعت و مساعدت به فعالیت خود ادامه دهند.