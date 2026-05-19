جزئیات مرحله دوم آزمون دکتری دانشگاه تهران؛ آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیهای، زمانبندی ثبتنام الکترونیکی و برگزاری مصاحبه (مرحله دوم) آزمون نیمهمتمرکز دکتری تخصصی و دستیاری دامپزشکی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان معرفیشده از سوی سازمان سنجش، ملزم به ثبتنام در بازه زمانی مشخص برای شرکت در ارزیابیهای حضوری هستند.
طبق اعلام معاونت آموزشی دانشگاه تهران، داوطلبانی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت ارزیابی آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) به این دانشگاه معرفی شدهاند، تا تاریخ ۵ خردادماه (سه شنبه) نسبت به ثبتنام الکترونیکی و بارگذاری مدارک خود در سامانه اختصاصی ems۲.ut.ac.ir اقدام نمایند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که ثبتنام در این بازه زمانی برای تمامی داوطلبان در هر یک از کد رشتههای معرفی شده الزامی است. در صورت عدم انجام ثبتنام در موعد مقرر، فرد از شرکت در مصاحبه مربوط به آن رشته محروم خواهد شد.
زمان برگزاری مصاحبهها
ارزیابی تخصصی مرحله دوم (مصاحبه) از تاریخ ۱۷ خرداد ماه آغاز شده و تا ۲۹ خردادماه ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که مصاحبهها به صورت حضوری و تنها یکبار برگزار میشود؛ لذا عدم حضور در بازه زمانی تعیینشده، به منزله انصراف داوطلب تلقی میگردد.
نکات مهم و راهنماییها
دانشگاه تهران همچنین اعلام کرد: داوطلبان برای اطلاع از مکان و زمان دقیق مصاحبه و مشاهده تغییرات احتمالی، موظف هستند به طور مستمر سایت معاونت آموزشی (academics.ut.ac.ir) و همچنین وبسایت دانشکدگان یا مراکز مربوطه مراجعه کنند.
