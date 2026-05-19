به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید مهندس سید مجید موحد ابطحی، فرزند آیتالله حاج سید علی موحد ابطحی و از مهندسان شرکت شهرک صنعتی محمودآباد قم که در حمله آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ رمضان به شهادت رسید، اظهار کرد: حضور در بیت این شهید بزرگوار برای ما توفیقی ارزشمند و افتخارآمیز است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان اینکه خاندان موحد ابطحی از خاندانهای ریشهدار و برجسته روحانیت شیعه به شمار میروند، افزود: این شهادت، برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی و دینی این بیت شریف افزود و بیتردید خون این شهید، استمرار مسیر علمی و مجاهدتهای علمای این خاندان را استحکام خواهد بخشید.
وی با تأکید بر اینکه شهادت هر شهید، آغاز نزول عنایات الهی بر خانواده و جامعه پیرامونی اوست، ادامه داد: همانگونه که شهادت ائمه معصومین (ع) موجب تثبیت و گسترش تشیع در طول تاریخ شد، امروز نیز خون شهدا، موجب تحکیم هرچه بیشتر انقلاب اسلامی و تقویت جریان بیداری ملتها شده است.
فاضل لنکرانی با اشاره به تحولات بینالمللی پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: آثار انقلاب اسلامی پیش از این نیز فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته بود، اما شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب، موج تازهای از بیداری ملتها را رقم زد و این حرکت امروز در مواضع جهانی نیز قابل مشاهده است.
وی اضافه کرد: حتی مواضع اخیر پاپ در محکومیت جنایات ترامپ را نمیتوان امری عادی تلقی کرد، شخصیتی که در رأس تشکیلات روحانیت مسیحیت قرار دارد، به طور طبیعی در تعامل با قدرتهای جهانی به این جایگاه میرسد، اما امروز مشاهده میشود که در برابر سیاستهای ظالمانه آمریکا ایستاده و آشکارا از ملت ایران دفاع میکند و این مسئله از آثار و برکات خون شهداست.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه پرونده شهید با شهادت بسته نمیشود، گفت: شهدا پس از شهادت نیز منشأ اثر هستند و آثار خون آنان در نسل، خانواده و جامعه باقی میماند و در زمان خود، تأثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد.
وی افزود: باور ما این است که خون هیچ شهیدی هدر نمیرود و هر قطره از آن در مسیر تعالی جامعه اسلامی اثرگذار خواهد بود. امیدواریم دعای این شهید عزیز که امروز در جوار اولیای الهی مأوا گرفته، شامل حال همه ما شود تا بتوانیم ادامهدهنده راه شهدا باشیم.
فاضل لنکرانی با اشاره به مسئولیت سنگین جامعه در قبال خون شهدا اظهار کرد: خون پاک هر شهید، در هر نقطهای از جهان اسلام که بر زمین ریخته شود، مسئولیت همگان را سنگینتر و وظیفه ما را در صیانت از ارزشها مضاعف میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفسیر مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی از آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» گفت: مرحوم والد ما همواره تأکید داشتند که مقصود آیه صرفاً وعده ورود شهید به بهشت نیست، بلکه خداوند شهید را مالک بهشت قرار میدهد و این شأن و منزلت ویژهای برای شهید است.
وی ادامه داد: ایشان خطاب به خانواده شهدا میفرمودند آیا ممکن است کسی مالک بهشت باشد اما خانواده و نزدیکان خود را با خود به بهشت نبرد؟ این برداشت، بشارتی بزرگ برای خانوادههای معظم شهدا بود که از همین آیه شریفه استفاده میشد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تجلیل از مقام شامخ شهید موحد ابطحی اظهار کرد: در حقیقت باید پیش از هر چیز به خود شهید تبریک گفت که به چنین مرتبه والایی نائل شده است؛ چرا که خداوند شهدا را همانند انبیا برمیگزیند و این مقام نصیب هر کسی نمیشود.
وی خطاب به خانواده این شهید افزود: این افتخار بزرگی برای خانوادهای است که چنین فرزندی را تقدیم اسلام و انقلاب کردهاند و امیدواریم فرزندان این شهید نیز در آینده منشأ خدماتی بزرگتر برای اسلام، مسلمین و انقلاب اسلامی باشند.
شهید سید مجید موحد ابطحی، فرزند آیتالله حاج سید علی موحد ابطحی، از دانشجویان سابق دانشگاه قم و از مهندسان شرکت شهرک صنعتی محمودآباد بود که دهم ماه مبارک رمضان در حالی که روزهدار بود، در حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسید.
پیکر این شهید والامقام در جوار امامزاده شاه حمزه (ع) و در کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد.
