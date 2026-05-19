مجروح شدن ۴ شهروند اندیمشکی به دلیل سقوط پرتابه

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: صدای شلیک های امروز در آسمان اندیمشک به دلیل تست پدافند هوایی است لذا مردم نگران نباشند.
وی همچنین گفت: به دلیل سقوط پرتابه در منطقه مسکونی، چهار شهروند مجروح که خوشبختانه در شرایط مناسب و پایدار قرار دارند و هم اکنون در مراکز درمانی به وضعیت آنان رسیدگی می شود.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان گفت: با هوشیاری نیروهای مسلح و مدیریت استان، شرایط کاملا تحت کنترل و موضوعات ضروری در زمان لازم اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما