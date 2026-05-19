  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

مجروح شدن ۴ شهروند اندیمشکی به دلیل سقوط پرتابه

مجروح شدن ۴ شهروند اندیمشکی به دلیل سقوط پرتابه

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: به دلیل سقوط پرتابه، چهار نفر از شهروندان اندیمشک دچار مجروحیت شدند که حال آنها خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: صدای شلیک های امروز در آسمان اندیمشک به دلیل تست پدافند هوایی است لذا مردم نگران نباشند.

وی همچنین گفت: به دلیل سقوط پرتابه در منطقه مسکونی، چهار شهروند مجروح که خوشبختانه در شرایط مناسب و پایدار قرار دارند و هم اکنون در مراکز درمانی به وضعیت آنان رسیدگی می شود.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان گفت: با هوشیاری نیروهای مسلح و مدیریت استان، شرایط کاملا تحت کنترل و موضوعات ضروری در زمان لازم اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6834790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها