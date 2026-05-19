ظفرقندی در ژنو: سلامت باید پلی برای صلح باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو سخنرانی کرد.

متن سخنرانی وزیر بهداشت

امروز من از جانب کشوری سخن می‌گویم که مورد حمله‌ای بدون دلیل قرار گرفته، نه فقط علیه نیروهای نظامی، بلکه علیه غیرنظامیان، کودکان و زیرساخت‌های سلامت‌. تنها چند روز پیش، مدرسه‌ای در میناب هدف حمله قرار گرفت. ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم پشت میزهایشان کشته شدند. اینها رزمنده نبودند؛ بلکه کودکانی بودند با آرزوهای بزرگ.

آمارها وحشتناک است: ۳۷۶ کودک زیر ۱۸ سال کشته و بیش از ۳۳ هزار غیرنظامی زخمی شده‌اند؛ این گواه روشنی بر حملات بدون تمایز به اهداف غیرنظامی است. ۶۳ بیمارستان و ۱۹۵ مرکز وابسته به زیرساخت‌های سلامت آسیب دیده و ۲۷ نفر از کادر درمان کشته شده‌اند.

اجازه دهید سخن دکتر تدروس، مدیرکل محترم سازمان بهداشت جهانی را یاد آور شوم که گفت: بمباران یک بیمارستان یا مدرسه یک «اشتباه محاسباتی» نیست، اینها جنایت جنگی است!

و اجازه دهید صریح بگویم: انستیتو پاستور ایران، که بیش از ۱۰۰ سال یک ستون نظام سلامت کشور ما بوده ، مستقیماً هدف حمله قرار گرفته است.

عالیجنابان، حمله به یک مدرسه یا بیمارستان، حمله به آینده و بنیان‌های اخلاقی است.

ایران از این مجمع می‌خواهد که حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های سلامت غیرنظامی را محکوم کند.

به رغم همه این حملات، نظام سلامت ما با افتخار به کار ادامه می‌دهد. ما هرگز متوقف نخواهیم شد و «تیم ملی سلامت» در هر شرایطی در کنار مردم ایران می‌ایستد.

سلامت می‌تواند و باید پلی برای صلح باقی بماند.

گفتنی است؛ هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت روز گذشته در ژنو سوئیس با شعار «بازسازی سلامت جهانی: یک مسئولیت مشترک» آغاز به کار کرد.

در این نشست، وزرا و مقامات عالی رتبه حوزه سلامت کشورهای عضو، درباره مهم ترین اولویت ها و چالش های نظام سلامت جهانی به تبادل نظر خواهند پرداخت.

مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری این سازمان، معمولا سالانه در ماه می (ماه جاری میلادی) در ژنو برگزار می‌شود و وظایف اصلی آن شامل تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های سازمان جهانی بهداشت و بررسی و تصویب برنامه بودجه است.